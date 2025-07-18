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    Финансы

      По кому сильнее всего "бьет" рост цен в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина опустошает копилку
      Копилка. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

      Годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%, при этом в семи регионах она гораздо выше. Особенно сильно это ощущается в Алматы, где рост цен за год достиг 13,8%. О других регионах читайте на NUR.KZ.

      К июлю 2025 года годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. Продукты питания в стране подорожали на 11,6%, непродовольственные товары – на 9,4%, а платные услуги – сразу на 16,1%.

      Однако важно понимать, что инфляция, в зависимости от региона, "бьет" по карманам граждан не с одинаковой силой. Так, согласно данным Национального банка РК, сразу в семи регионах страны темпы роста цен обгоняют общереспубликанский показатель:

      • Алматы – 13,8%;
      • Карагандинская область – 13,5%;
      • Астана – 13,1%;
      • область Абай – 12,2%;
      • Акмолинская область – 12,2%;
      • Западно-Казахстанская область – 12,1%;
      • Восточно-Казахстанская область – 12%.
      Сразу в семи регионах Казахстана наблюдается инфляция, которая значительно обгоняет общереспубликанскую
      Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

      Где сильнее всего подорожали продукты питания

      Продовольственные товары сильнее, чем в среднем по стране, подорожали сразу в 11 регионах страны. "Лидером" стала Акмолинская область – 12,5% за год. Следом идет Карагандинская область – 12%.

      Третье место делят между собой Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области с одинаковым показателем в 11,9%. В список также попали Астана и Шымкент – 11,1% и 11,5% соответственно.

      Где сильнее всего подорожали непродовольственные товары

      Сразу 12 регионов обгоняют общереспубликанский рост цен на непродовольственные товары. Отличилась здесь Туркестанская область с показателем 12,5%.Следом идут области Абай (11,4%) и Ұлытау (11,3%).

      В списке "лидеров" оказалась и Астана с показателем 9,7%.

      Где сильнее всего подорожали платные услуги

      Выше общереспубликанского уровня стоимость платных услуг выросла в шести регионах. "Лидером" стал Алматы – 23,4% за год. Следом идет Карагандинская область – 18,1%, а замыкает тройку Жамбылская область с показателем в 16,7%.

      Еще в список "лидеров" попали Западно-Казахстанская и Астана с одинаковым показателем 16,4%, а также Атырауская область – 16,2%.

      Инфляция в регионах Казахстана по отдельным категориям
      Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

      Стремительный рост цен негативно сказывается на благосостоянии граждан. Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что жители Казахстана уже несколько лет живут "не по средствам" – то есть тратят больше, чем зарабатывают.

      Также ранее стало известно, что Казахстан является лидером по инфляции среди других стран-участниц Евразийского экономического союза.

      А недавно эксперт назвал "хороший" уровень инфляции для Казахстана.

      О том, какой целевой показатель по инфляции, Нацбанк рассказывал здесь.

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