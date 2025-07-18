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    Финансы

      Сколько стоят основные продукты питания в Казахстане

      Опубликовано:

      Хлеб стоит на прилавке
      Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За год социально значимые продукты питания в Казахстане подорожали на 9,4%. Сейчас хлеб стоит в среднем 222 тенге, яйца – 492 тенге, а говядина – 2 985 тенге. О других продуктах читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане насчитывается 19 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). При этом каждый продукт, который входит в этот список, должен соответствовать определенным критериям.

      Например, в СЗПТ входит хлеб, но только тот, что выпекается из муки первого сорта – батон, багет или ржаной хлеб – уже не попадают в эту категорию. Аналогичная ситуация и с рожками, рисом и гречневой крупой – социально значимыми считаются только те, что продаются на развес.

      Эти нюансы очень важны для понимания того, как формируются цены на социально значимые продовольственные товары, ведь зачастую именно благодаря своим характеристикам они стоят заметно дешевле своих "обычных" аналогов.

      Какие цены у социально значимых продуктов

      Согласно данным Бюро национальной статистики, с 8 по 15 июля цены на социально значимые продовольственные товары выросли в среднем на 0,1%. С начала года рост составил 7,7%, а за год – 9,4%.

      Сильнее всего за год подорожал репчатый лук – сразу на 85,7%. На 15 июля он продавался в магазинах Казахстана в среднем по 222 тенге за килограмм. На втором месте по росту оказалась белокочанная капуста – 68,9%, до 193 тенге за килограмм.

      Третье место досталось картофелю с приростом в 45,2%, до 279 тенге. Отметим, что на рынках продается и молодой картофель. Он может быть в разы дороже, потому что не считается социально значимым продовольственным товаром.

      Мясо кур, а точнее куриные окорочка, на 15 июля стоили в среднем по 1 429 тенге за килограмм – это на 7,8% дороже, чем было год назад. Лопаточно-грудная часть говядины подорожала на 17,1%, до 2 985 тенге за килограмм, а стоимость сливочного масла за год выросла на 12% – до 4 665 тенге за килограмм.

      Отдельно отметим продукты, которые за год стали дешевле:

      • яйца 1 категории – минус 2,1%, до 492 тенге за десяток;
      • рожки – минус 2,8%, до 311 тенге за килограмм;
      • мука первого сорта – минус 4,9%, до 222 тенге;
      • гречневая крупа – минус 10,9%, до 206 тенге;
      • рис – минус 16,7%, до 405 тенге.
      Следует учесть, что одни и те же продукты питания в разных регионах могут стоить по-разному. Например, рис в Семее стоит в среднем 459 тенге, что заметно выше общего показателя по Казахстану, а в Караганде можно найти по 310 тенге за килограмм. И такая ситуация со всеми остальными продуктами.
      Рост цен и средняя стоимость основных продуктов питания в Казахстане
      (на 15 июля 2025 года)
      Продукт Рост цен
      за год      		 Цена
      Мука первого сорта -4,90% ₸222
      Социальный хлеб 4,10% ₸208
      Рожки -2,80% ₸311
      Рис -16,70% ₸405
      Гречневая крупа -10,90% ₸206
      Подсолнечное масло 31,70% ₸820
      Сливочное несоленое масло 12,00% ₸4 665
      Говядина лопаточно-грудная часть 17,10% ₸2 985
      Куриные окорочка 7,80% ₸1 429
      Молоко пастеризованное 2,5% 4,10% ₸417
      Кефир 2,5% 5,70% ₸456
      Творог 5,40% ₸2 272
      Картофель 45,20% ₸279
      Морковь 31,90% ₸261
      Репчатый лук 85,70% ₸222
      Белокачанная капуста 68,90% ₸193
      Сахар-песок 3,10% ₸431
      Яйца, 1 категории -2,10% ₸492
      Соль 23,80% ₸82
      По данным Бюро национальной статистики

      В целом важно учесть, что указанные цены относятся только к социально значимым продовольственным товарам – "обычные" аналоги стоят, как правило, гораздо дороже. О том, как понять, принадлежит ли продукт к категории СЗПТ или нет, мы рассказывали здесь.

      Также отметим, что Казахстан в некоторой степени зависит от импорта определенных социально значимых продуктов питания. Об этом мы подробно рассказывали в нашем материале.

      А ранее эксперты рассказали, ускоряет ли импортозависимость рост цен на продукты в Казахстане.

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