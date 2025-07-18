Сколько стоят основные продукты питания в Казахстане

За год социально значимые продукты питания в Казахстане подорожали на 9,4%. Сейчас хлеб стоит в среднем 222 тенге, яйца – 492 тенге, а говядина – 2 985 тенге. О других продуктах читайте на NUR.KZ.

В Казахстане насчитывается 19 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). При этом каждый продукт, который входит в этот список, должен соответствовать определенным критериям.

Например, в СЗПТ входит хлеб, но только тот, что выпекается из муки первого сорта – батон, багет или ржаной хлеб – уже не попадают в эту категорию. Аналогичная ситуация и с рожками, рисом и гречневой крупой – социально значимыми считаются только те, что продаются на развес.

Эти нюансы очень важны для понимания того, как формируются цены на социально значимые продовольственные товары, ведь зачастую именно благодаря своим характеристикам они стоят заметно дешевле своих "обычных" аналогов.

Какие цены у социально значимых продуктов

Согласно данным Бюро национальной статистики, с 8 по 15 июля цены на социально значимые продовольственные товары выросли в среднем на 0,1%. С начала года рост составил 7,7%, а за год – 9,4%.

Сильнее всего за год подорожал репчатый лук – сразу на 85,7%. На 15 июля он продавался в магазинах Казахстана в среднем по 222 тенге за килограмм. На втором месте по росту оказалась белокочанная капуста – 68,9%, до 193 тенге за килограмм.

Третье место досталось картофелю с приростом в 45,2%, до 279 тенге. Отметим, что на рынках продается и молодой картофель. Он может быть в разы дороже, потому что не считается социально значимым продовольственным товаром.

Мясо кур, а точнее куриные окорочка, на 15 июля стоили в среднем по 1 429 тенге за килограмм – это на 7,8% дороже, чем было год назад. Лопаточно-грудная часть говядины подорожала на 17,1%, до 2 985 тенге за килограмм, а стоимость сливочного масла за год выросла на 12% – до 4 665 тенге за килограмм.

Отдельно отметим продукты, которые за год стали дешевле:

яйца 1 категории – минус 2,1%, до 492 тенге за десяток;

за десяток; рожки – минус 2,8%, до 311 тенге за килограмм;

за килограмм; мука первого сорта – минус 4,9%, до 222 тенге ;

; гречневая крупа – минус 10,9%, до 206 тенге ;

; рис – минус 16,7%, до 405 тенге.

Следует учесть, что одни и те же продукты питания в разных регионах могут стоить по-разному. Например, рис в Семее стоит в среднем 459 тенге, что заметно выше общего показателя по Казахстану, а в Караганде можно найти по 310 тенге за килограмм. И такая ситуация со всеми остальными продуктами.

Рост цен и средняя стоимость основных продуктов питания в Казахстане

(на 15 июля 2025 года) Продукт Рост цен

за год Цена Мука первого сорта -4,90% ₸222 Социальный хлеб 4,10% ₸208 Рожки -2,80% ₸311 Рис -16,70% ₸405 Гречневая крупа -10,90% ₸206 Подсолнечное масло 31,70% ₸820 Сливочное несоленое масло 12,00% ₸4 665 Говядина лопаточно-грудная часть 17,10% ₸2 985 Куриные окорочка 7,80% ₸1 429 Молоко пастеризованное 2,5% 4,10% ₸417 Кефир 2,5% 5,70% ₸456 Творог 5,40% ₸2 272 Картофель 45,20% ₸279 Морковь 31,90% ₸261 Репчатый лук 85,70% ₸222 Белокачанная капуста 68,90% ₸193 Сахар-песок 3,10% ₸431 Яйца, 1 категории -2,10% ₸492 Соль 23,80% ₸82 По данным Бюро национальной статистики

В целом важно учесть, что указанные цены относятся только к социально значимым продовольственным товарам – "обычные" аналоги стоят, как правило, гораздо дороже. О том, как понять, принадлежит ли продукт к категории СЗПТ или нет, мы рассказывали здесь.

Также отметим, что Казахстан в некоторой степени зависит от импорта определенных социально значимых продуктов питания. Об этом мы подробно рассказывали в нашем материале.

А ранее эксперты рассказали, ускоряет ли импортозависимость рост цен на продукты в Казахстане.

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