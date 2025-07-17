Казахстанцы живут не по средствам, заявили эксперты

Казахстанские семьи тратят больше денег, чем у них есть на руках – разницу они покрывают за счет кредитов или использования накопленных ранее сбережений. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По последним данным Бюро национальной статистики, среднедушевые доходы населения составили менее 250 тыс. тенге в месяц.

В зависимости от региона показатель может сильно отличаться, однако суть в другом – казахстанцы живут не по средствам. Такой вывод сделали аналитики из Applied Economics Research Centre (AERC).

Как оказалось, с 2016 года в Казахстане начала фиксироваться тенденция – расходы населения стали превышать доходы, и ситуация стала особенно острой в последние годы.

В 2023 году доходы населения покрывали лишь 86% их расходов на конечное потребление – разницу граждане покрывали за счет кредитов, продажи активов или использования ранее накопленных сбережений.

При этом аналитики отмечают, что несмотря на то, что пока есть данные только за 2023 год, общая динамика говорит о том, что ситуация в 2025 году, вероятно, не сильно изменилась.

Важно учесть, что жизнь не по средствам не только негативно влияет на благосостояние граждан, но также выступает в качестве одного из проинфляционных факторов – люди оплачивают товары и услуги на деньги, которых у них нет, тем самым подогревая рынок.

В качестве доказательств этой версии аналитики отмечают рост кредитования в стране – с 2017 года объем кредитов, выданных населению, растет быстрее экономики.

В целом же важно учесть, что проблема не в самих кредитах – они лишь являются одним из финансовых инструментов, доступных населению – а в необдуманных покупках и старой привычке жить "на широкую ногу".

Отметим, что аналитики сообщали и ранее о том, что расходы казахстанцев обгоняют доходы.

Также напомним о том, что по последним данным инфляция в Казахстане ускорилась до 11,8%. Сильнее всего растут тарифы на платные услуги.

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