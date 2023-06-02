В каких регионах доходы казахстанцев не успевают за расходами

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Расходы жителей сразу нескольких регионов Казахстана сильно превышают их доходы. О том, где живут "не по средствам", рассказали аналитики Finprom.

Рекордная инфляция, с которой столкнулись казахстанцы за последний год, негативно повлияла на их благосостояние – зарплаты в стране не успевают за рекордным ростом цен на товары и услуги.

Похожая ситуация также наблюдается в разрезе доходов и расходов населения в ряде регионов страны. Согласно данным аналитиков, в среднем по Казахстану денежные доходы в четвертом квартале 2022 года составили 252,4 тыс. тенге на душу населения — на 17,7% больше, чем годом ранее.

Расходы тем временем составили 246,8 тыс. тенге за квартал, что на 15,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. То есть разница между доходами и расходами населения в среднем по стране составляет 5,6 тыс. тенге (или 2,3%).

Денежные доходы и расходы населения в 4 квартале 2022 года. Инфографика: finprom.kz

Однако стоит отметить тот факт, что сразу в 6 из 20 регионов страны денежные расходы сильно превышают доходы населения.

Так, самая большая разница была зафиксирована в Алматинской области, где доходы были меньше расходов сразу на 14,8% – 205,3 тыс. против 241,1 тыс. тенге соответственно.

Следом идет Жетысуская область с разницей в 14,5% – 202 тыс. против 236,2 тыс. тенге. Замыкает тройку антилидеров Шымкент, где разница между доходами и расходами составила 8,6% – 172,8 тыс. против 188,9 тыс. тенге.

Еще "в минус" уходят алматинцы с разницей в 8,2%, а также жители Туркестанской и Жамбылской областей, где доходы меньше расходов на 8% и 5,2% соответственно.

Соотношение денежных доходов и расходов населения в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Лучшее соотношение наблюдалось в Западно-Казахстанской области. Здесь денежные доходы в четвертом квартале 2022 года составили 249,7 тыс. тенге на душу населения, а расходы – лишь 198,8 тыс. тенге.

Самые большие доходы при этом были зафиксированы в Астане (357,3 тыс. тенге), а самые маленькие – в Туркестанской области (163,3 тыс. тенге).

По расходам лидировала Карагандинская область – 354,9 тыс. тенге на душу населения, а в самый маленький показатель также был зафиксирован в Туркестанской области – 177,4 тыс. тенге.

Денежные доходы и расходы населения в 4 квартале 2022 года. Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее стало известно, что реальные среднедушевые доходы населения Казахстана из-за рекордной инфляции заметно сократились. Так, например, в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они снизились сразу на 13%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023087-v-kakih-regionah-dohody-kazahstantsev-ne-uspevayut-za-rashodami/