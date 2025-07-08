Сроки повышения тарифов на "коммуналку" перенесли в Казахстане
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Повышение тарифов на коммунальные услуги отложили в Казахстане - в кабмине подвели итоги инфляции за полугодие, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.
Сообщается, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.
В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.
Напомним, 1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета".
То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.
А в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.
Также мы писали, в правительстве заявили, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.
По данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.
В правительства также отметили, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263107-pravitelstvo-pereneslo-sroki-povysheniya-tarifov-na-kommunalku-v-kazahstane/
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