Сроки повышения тарифов на "коммуналку" перенесли в Казахстане

Повышение тарифов на коммунальные услуги отложили в Казахстане - в кабмине подвели итоги инфляции за полугодие, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Сообщается, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.

В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

Напомним, 1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета".

То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.

А в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

Также мы писали, в правительстве заявили, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

По данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.

В правительства также отметили, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

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