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    Сроки повышения тарифов на "коммуналку" перенесли в Казахстане

    Опубликовано:

    Женщина считает коммунальные платежи
    Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

    Повышение тарифов на коммунальные услуги отложили в Казахстане - в кабмине подвели итоги инфляции за полугодие, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

    Сообщается, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.

    В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

    Напомним, 1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета".

    То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.

    А в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

    Также мы писали, в правительстве заявили, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

    По данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.

    В правительства также отметили, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

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