Граждан, которым не хватает денег на еду, стало больше в Казахстане

Бедными в Казахстане считаются лица с доходами менее прожиточного минимума. При этом порядка 16 тыс. граждан попали в категорию людей, которым не хватает денег даже на еду. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уровень бедности определяют по количеству семей, чьи среднедушевые доходы не достигают величины прожиточного минимума (ПМ).

По последним данным, в стране насчитывается 4,5% таких граждан – это почти 1 млн человек, то есть каждый двадцатый казахстанец. При этом часть граждан оказалась в более сложной ситуации – им не хватает даже на еду.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в стране проживает более 3 тыс. семей (16,5. тыс. человек), чьи доходы ниже продовольственной корзины (то есть менее 55% от прожиточного минимума).

Для понимания: в марте 2025 года ПМ был равен 53 385 тенге, соответственно 55% (продовольственная корзина) составляет лишь 29 362 тенге на человека. В первом квартале более 3 тыс. семей, или почти 16,5 тыс. человек, жили на доходы, которые не "дотягивали" до этой суммы.

Важно учесть, что большая часть таких граждан проживала в городах – 13,7 тыс. человек из 2 495 семей. На сельскую местность пришлось лишь 2,8 тыс. человек из 522 семей.

Примечательно, что в целом доля бедных граждан, которым не хватает на еду, осталась прежней – 0,1%, однако на деле их стало больше. Год назад, то есть в первом квартале 2024 года, в стране насчитывалось 15,3 тыс. человек из 2 635 семей, чьи доходы были меньше продовольственной корзины.

Между тем отметим, что, по последним данным, прожиточный минимум в Казахстане заметно вырос и сейчас составляет 58 655 тенге – на 9,87%, или на 5 270 тенге больше, чем было в марте. Это говорит о том, что жизнь стала заметно дороже.