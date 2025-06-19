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    Финансы

      Когда подешевеет картофель в Казахстане, ответил глава МНЭ

      Опубликовано:

      Картофель и деньги лежат на столе
      Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      На заседании сената глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, когда изменятся цены на картофель в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Как отметил министр национальной экономики, с начала года в соседних с Казахстаном странах была сложная ситуация с картофелем и мясом.

      "У южных соседей не хватало мяса, на севере не хватало картофеля. Мы стояли перед дилеммой, цена росла. Закрыть экспорт? Тогда на следующий год у нас бы по очереди был дефицит, никто не стал бы сажать картофель и выращивать скотину.

      Было принято решение дать сельхозтоваропроизводителям возможность заработать в течение определенного времени. В настоящее время действует запрет на экспорт картофеля и продлен запрет на экспорт КРС (крупный рогатый скот).

      Сейчас, естественно, запрет на экспорт картофеля стоит, потому что и у нас, и в соседних республиках пошел ранний картофель. Продлили запрет на экспорт КРС, чтобы стабилизировать цены на мясо", - сообщил Серик Жумангарин.

      Он добавил, что на сегодня цены на социальные продукты в Казахстане стабилизировались.

      "Это связано с сезонным фактором. При этом, четыре продукта: картофель, морковь, лук и капуста, к сожалению, сейчас являются трендообразующими, и это будет до конца июня, после чего произойдет снижение", - добавил глава МНЭ.

      Напомним, ранее глава Миннацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, почему цены на картофель остаются высокими.

      До этого сообщалось, что картофель в Казахстане подорожал за год сразу на 74,4%. Однако даже с таким ростом цены на него являются одними из самых низких по сравнению с другими странами.

      Также недавно вице-министра МСХ спросили, почему молодой казахстанский картофель стоит дороже апельсинов. По его словам, молодой картофель относится к категории премиум товара.

      Добавим, что по выводам аналитиков, значительное подорожание картофеля в Казахстане - следствие разницы в цене с соседними странами, из-за чего растет серый экспорт. Об этом читайте в нашем материале.

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