Минимальная сумма для жизни сильно снизилась в Казахстане

Прожиточный минимум в Казахстане составил 49 756 тенге, резко снизившись всего за месяц на 9,7%. Сколько денег на минимальные потребности нужно гражданам разных возрастов, читайте в материале NUR.KZ.
Прожиточный минимум (ПМ) – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, которые нужны для проживания одного человека. Данный показатель рассчитывается ежемесячно и используется для начисления адресной социальной помощи, а также определения уровня бедности населения.
В Бюро национальной статистики (БНС) между тем напоминают, что минимальный набор состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги (составляет 45% от общей стоимости). В продукты питания входят 43 позиции. В том числе: мясо, рыба, молоко, масло, хлеб, овощи и фрукты, яйца, сахар, чай и специи.
Чтобы узнать стоимость прожиточного минимума средние цены на продукты питания умножаются на минимальные нормы потребления. Таким образом, ПМ отличается в зависимости от региона страны, а также возрастных и гендерных различий населения.
Какой прожиточный минимум в Казахстане
В ноябре 2024 года прожиточный минимум на душу населения составил 49 756 тенге. Это сразу на 9,7% меньше, чем было в октябре (55 079 тенге).
Но это снижение в БНС объяснили не уменьшением цен, а тем, что в соответствии "Научно обоснованными физиологическими нормами потребления продуктов питания" помидоры, огурцы, арбуз и виноград исключены из потребления в текущем месяце. Поэтому снизилась и общая сумма, необходимая на минимальные потребности.
По сравнению с декабрем прошлого года, она к слову, выросла на 4,4%.
Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (60 561 тенге), Астане (53 560 тенге) и Алматы (53 167 тенге). Меньше всего на минимальные потребности нужно жителям Туркестанской (45 528 тенге), Актюбинской (44 957 тенге) и Кызылординской (44 625 тенге) областей.
|Прожиточный минимум (ПМ) в ноябре 2024 года
|Регион
|Прожиточный минимум
|Рост
|к октябрю
2024 года
|к декабрю
2023 года
|Республика Казахстан
|49 756
|–9,7
|4,4
|Мангистауская
|60 561
|–11,9
|1,3
|г. Астана
|53 560
|–8,4
|1,8
|г. Алматы
|53 167
|–11,2
|6,0
|Восточно-Казахстанская
|52 674
|–9,4
|5,6
|Алматинская
|51 086
|–8,1
|5,9
|Ұлытау
|50 259
|–9,4
|3,5
|Акмолинская
|49 000
|–8,6
|4,7
|Абай
|48 962
|–12,7
|5,1
|г. Шымкент
|48 878
|–9
|2,8
|Северо-Казахстанская
|48 468
|–10,9
|3,8
|Жетісу
|48 054
|–9,5
|3,7
|Павлодарская
|47 856
|–9,1
|3,8
|Костанайская
|47 469
|–10,5
|4,0
|Карагандинская
|47 402
|–9,4
|4,1
|Атырауская
|47 303
|–10,4
|4,5
|Жамбылская
|47 057
|–8
|3,2
|Западно-Казахстанская
|45 927
|–11,3
|5,2
|Туркестанская
|45 528
|–6,6
|3,4
|Актюбинская
|44 957
|–11,5
|5,1
|Кызылординская
|44 625
|–9,6
|3,0
|По данным Бюро национальной статистики
Какой минимум нужен для разных возрастов
Прожиточный минимум для казахстанских детей до 13 лет между тем составляет самую низкую сумму – 40 018 тенге. А для юношей от 14 до 17 лет, наоборот, самую высокую – 62 886 тенге. Для девушек того же возраста – 48 188 тенге.
Мужчинам и женщинам старше 18 лет нужно минимум 59 145 и 46 959 тенге в месяц соответственно. А пенсионерам и пожилым людям – 46 548 тенге.
Подчеркнем, что такие суммы предназначены для удовлетворения минимальных потребностей, то есть это минимум, который нужен, чтобы выжить. А для нормальной жизнедеятельности, соответственно, необходимо больше.
Также напомним, что ежегодно в Казахстане устанавливается единый прожиточный минимум для расчета базовых социальных выплат. Он может отличаться от регионального.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2194865-minimalnaya-summa-dlya-zhizni-silno-snizilas-v-kazahstane/