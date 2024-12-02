Минимальная сумма для жизни сильно снизилась в Казахстане

Прожиточный минимум в Казахстане составил 49 756 тенге, резко снизившись всего за месяц на 9,7%. Сколько денег на минимальные потребности нужно гражданам разных возрастов, читайте в материале NUR.KZ.

Прожиточный минимум (ПМ) – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, которые нужны для проживания одного человека. Данный показатель рассчитывается ежемесячно и используется для начисления адресной социальной помощи, а также определения уровня бедности населения.

В Бюро национальной статистики (БНС) между тем напоминают, что минимальный набор состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги (составляет 45% от общей стоимости). В продукты питания входят 43 позиции. В том числе: мясо, рыба, молоко, масло, хлеб, овощи и фрукты, яйца, сахар, чай и специи.

Чтобы узнать стоимость прожиточного минимума средние цены на продукты питания умножаются на минимальные нормы потребления. Таким образом, ПМ отличается в зависимости от региона страны, а также возрастных и гендерных различий населения.

Какой прожиточный минимум в Казахстане

В ноябре 2024 года прожиточный минимум на душу населения составил 49 756 тенге. Это сразу на 9,7% меньше, чем было в октябре (55 079 тенге).

Но это снижение в БНС объяснили не уменьшением цен, а тем, что в соответствии "Научно обоснованными физиологическими нормами потребления продуктов питания" помидоры, огурцы, арбуз и виноград исключены из потребления в текущем месяце. Поэтому снизилась и общая сумма, необходимая на минимальные потребности.

По сравнению с декабрем прошлого года, она к слову, выросла на 4,4%.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (60 561 тенге), Астане (53 560 тенге) и Алматы (53 167 тенге). Меньше всего на минимальные потребности нужно жителям Туркестанской (45 528 тенге), Актюбинской (44 957 тенге) и Кызылординской (44 625 тенге) областей.

Прожиточный минимум (ПМ) в ноябре 2024 года Регион Прожиточный минимум Рост к октябрю

2024 года к декабрю

2023 года Республика Казахстан 49 756 –9,7 4,4 Мангистауская 60 561 –11,9 1,3 г. Астана 53 560 –8,4 1,8 г. Алматы 53 167 –11,2 6,0 Восточно-Казахстанская 52 674 –9,4 5,6 Алматинская 51 086 –8,1 5,9 Ұлытау 50 259 –9,4 3,5 Акмолинская 49 000 –8,6 4,7 Абай 48 962 –12,7 5,1 г. Шымкент 48 878 –9 2,8 Северо-Казахстанская 48 468 –10,9 3,8 Жетісу 48 054 –9,5 3,7 Павлодарская 47 856 –9,1 3,8 Костанайская 47 469 –10,5 4,0 Карагандинская 47 402 –9,4 4,1 Атырауская 47 303 –10,4 4,5 Жамбылская 47 057 –8 3,2 Западно-Казахстанская 45 927 –11,3 5,2 Туркестанская 45 528 –6,6 3,4 Актюбинская 44 957 –11,5 5,1 Кызылординская 44 625 –9,6 3,0 По данным Бюро национальной статистики

Какой минимум нужен для разных возрастов

Прожиточный минимум для казахстанских детей до 13 лет между тем составляет самую низкую сумму – 40 018 тенге. А для юношей от 14 до 17 лет, наоборот, самую высокую – 62 886 тенге. Для девушек того же возраста – 48 188 тенге.

Мужчинам и женщинам старше 18 лет нужно минимум 59 145 и 46 959 тенге в месяц соответственно. А пенсионерам и пожилым людям – 46 548 тенге.

Подчеркнем, что такие суммы предназначены для удовлетворения минимальных потребностей, то есть это минимум, который нужен, чтобы выжить. А для нормальной жизнедеятельности, соответственно, необходимо больше.

Также напомним, что ежегодно в Казахстане устанавливается единый прожиточный минимум для расчета базовых социальных выплат. Он может отличаться от регионального.