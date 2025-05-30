Минимальная сумма для жизни изменилась в Казахстане

В мае изменился прожиточный минимум на душу населения. Теперь он равен 55 561 тенге. Это сразу на 10,5% больше, чем было в начале года. Что это значит, читайте в материале NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть свои самые необходимые потребности.

Причем речь действительно идет о минимальных потребностях, а это учитывает, что даже набор продуктов на месяц рассчитывается по граммам. В итоге это приводит к тому, что для некоторых казахстанцев прожиточный минимум может выглядеть нереалистично маленьким.

Так, например, в мае, согласно данным Бюро национальной статистики, ПМ равен 55 561 тенге. Это на 2,1% больше, чем было в апреле, и сразу на 10,5% больше, чем было в начале 2025 года.

Сама сумма прожиточного минимума делится:

на продовольственные товары – 55%, или 30 559 тенге ;

; на непродовольственные товары и платные услуги – 45%, или 25 002 тенге.

Буквально это значит, что именно столько по расчетам потребуется среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть "программу минимум". Естественно, речь не идет о полноценной жизни с обилием разных продуктов, развлечениями и регулярным отдыхом за границей.

Где самый высокий прожиточный минимум

Так как прожиточный минимум рассчитывается ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания, то и в зависимости от региона показатель может заметно отличаться.

Самый высокий ПМ раз за разом фиксируется в Мангистауской области – 63 744 тенге. В мае еще один регион перешел отметку в 60 тыс. – Алматинская область (60 248 тенге).

Самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Кызылординской области – 49 208 тенге. В Астане показатель равен 58 847 тенге, в Алматы – 58 202 тенге, а в Шымкенте – 54 569 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане

(май 2025 года) Казахстан ₸55 561 Абай ₸55 167 Акмолинская ₸55 983 Актюбинская ₸50 116 Алматинская ₸60 248 Атырауская ₸50 866 Западно-Казахстанская ₸50 428 Жамбылская ₸52 699 Жетісу ₸54 200 Карагандинская ₸54 495 Костанайская ₸51 953 Кызылординская ₸49 208 Мангистауская ₸63 744 Павлодарская ₸52 941 Северо-Казахстанская ₸55 041 Туркестанская ₸52 186 Ұлытау ₸57 120 Восточно-Казахстанская ₸59 068 Астана ₸58 847 Алматы ₸58 202 Шымкент ₸54 569 По данным Бюро национальной статистики

Как влияет пол и возраст казахстанцев

Величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Так, в мае минимальная сумма для детей до 13 лет составляла 44 464 тенге. Для юношей 14-17 лет прожиточный минимум составил 70 069 тенге, а для девушек этого возраста – 53 693 тенге.

В среднем для мужчин от 18 лет ПМ равен 66 136 тенге, а для женщин – 52 520 тенге. Для пожилых людей прожиточный минимум в мае составил 51 936 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения

(май 2025 года) Возраст Мужчины Женщины до 1 года ₸36 715 ₸34 508 1-3 года ₸38 675 ₸36 850 4-6 лет ₸47 208 ₸42 537 7-10 лет ₸52 584 ₸46 484 11-13 лет ₸59 277 ₸49 282 14-17 лет ₸70 069 ₸53 693 18-29 лет ₸67 314 ₸52 520 30-62 лет ₸64 855 ₸52 520 более 63 лет ₸55 711 ₸47 920 По данным Бюро национальной статистики

В целом же можно сделать вывод, что с каждым месяцем жизнь в Казахстане дорожает, а рост прожиточного минимума является лишь подтверждением этому.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

При этом данный показатель не следует путать с другим прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.