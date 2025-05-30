Минимальная сумма для жизни изменилась в Казахстане

В мае изменился прожиточный минимум на душу населения. Теперь он равен 55 561 тенге. Это сразу на 10,5% больше, чем было в начале года. Что это значит, читайте в материале NUR.KZ.
Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть свои самые необходимые потребности.
Причем речь действительно идет о минимальных потребностях, а это учитывает, что даже набор продуктов на месяц рассчитывается по граммам. В итоге это приводит к тому, что для некоторых казахстанцев прожиточный минимум может выглядеть нереалистично маленьким.
Так, например, в мае, согласно данным Бюро национальной статистики, ПМ равен 55 561 тенге. Это на 2,1% больше, чем было в апреле, и сразу на 10,5% больше, чем было в начале 2025 года.
Сама сумма прожиточного минимума делится:
- на продовольственные товары – 55%, или 30 559 тенге;
- на непродовольственные товары и платные услуги – 45%, или 25 002 тенге.
Буквально это значит, что именно столько по расчетам потребуется среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть "программу минимум". Естественно, речь не идет о полноценной жизни с обилием разных продуктов, развлечениями и регулярным отдыхом за границей.
Где самый высокий прожиточный минимум
Так как прожиточный минимум рассчитывается ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания, то и в зависимости от региона показатель может заметно отличаться.
Самый высокий ПМ раз за разом фиксируется в Мангистауской области – 63 744 тенге. В мае еще один регион перешел отметку в 60 тыс. – Алматинская область (60 248 тенге).
Самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Кызылординской области – 49 208 тенге. В Астане показатель равен 58 847 тенге, в Алматы – 58 202 тенге, а в Шымкенте – 54 569 тенге.
|Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
(май 2025 года)
|Казахстан
|₸55 561
|Абай
|₸55 167
|Акмолинская
|₸55 983
|Актюбинская
|₸50 116
|Алматинская
|₸60 248
|Атырауская
|₸50 866
|Западно-Казахстанская
|₸50 428
|Жамбылская
|₸52 699
|Жетісу
|₸54 200
|Карагандинская
|₸54 495
|Костанайская
|₸51 953
|Кызылординская
|₸49 208
|Мангистауская
|₸63 744
|Павлодарская
|₸52 941
|Северо-Казахстанская
|₸55 041
|Туркестанская
|₸52 186
|Ұлытау
|₸57 120
|Восточно-Казахстанская
|₸59 068
|Астана
|₸58 847
|Алматы
|₸58 202
|Шымкент
|₸54 569
|По данным Бюро национальной статистики
Как влияет пол и возраст казахстанцев
Величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Так, в мае минимальная сумма для детей до 13 лет составляла 44 464 тенге. Для юношей 14-17 лет прожиточный минимум составил 70 069 тенге, а для девушек этого возраста – 53 693 тенге.
В среднем для мужчин от 18 лет ПМ равен 66 136 тенге, а для женщин – 52 520 тенге. Для пожилых людей прожиточный минимум в мае составил 51 936 тенге.
|Прожиточный минимум на душу населения
(май 2025 года)
|Возраст
|Мужчины
|Женщины
|до 1 года
|₸36 715
|₸34 508
|1-3 года
|₸38 675
|₸36 850
|4-6 лет
|₸47 208
|₸42 537
|7-10 лет
|₸52 584
|₸46 484
|11-13 лет
|₸59 277
|₸49 282
|14-17 лет
|₸70 069
|₸53 693
|18-29 лет
|₸67 314
|₸52 520
|30-62 лет
|₸64 855
|₸52 520
|более 63 лет
|₸55 711
|₸47 920
|По данным Бюро национальной статистики
В целом же можно сделать вывод, что с каждым месяцем жизнь в Казахстане дорожает, а рост прожиточного минимума является лишь подтверждением этому.
Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.
При этом данный показатель не следует путать с другим прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2250660-minimalnaya-summa-dlya-zhizni-izmenilas-v-kazahstane/