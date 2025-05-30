Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минимальная сумма для жизни изменилась в Казахстане

Опубликовано:

Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае изменился прожиточный минимум на душу населения. Теперь он равен 55 561 тенге. Это сразу на 10,5% больше, чем было в начале года. Что это значит, читайте в материале NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть свои самые необходимые потребности.

Причем речь действительно идет о минимальных потребностях, а это учитывает, что даже набор продуктов на месяц рассчитывается по граммам. В итоге это приводит к тому, что для некоторых казахстанцев прожиточный минимум может выглядеть нереалистично маленьким.

Так, например, в мае, согласно данным Бюро национальной статистики, ПМ равен 55 561 тенге. Это на 2,1% больше, чем было в апреле, и сразу на 10,5% больше, чем было в начале 2025 года.

Сама сумма прожиточного минимума делится:

  • на продовольственные товары – 55%, или 30 559 тенге;
  • на непродовольственные товары и платные услуги – 45%, или 25 002 тенге.
Буквально это значит, что именно столько по расчетам потребуется среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть "программу минимум". Естественно, речь не идет о полноценной жизни с обилием разных продуктов, развлечениями и регулярным отдыхом за границей.

Где самый высокий прожиточный минимум

Так как прожиточный минимум рассчитывается ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания, то и в зависимости от региона показатель может заметно отличаться.

Самый высокий ПМ раз за разом фиксируется в Мангистауской области – 63 744 тенге. В мае еще один регион перешел отметку в 60 тыс. – Алматинская область (60 248 тенге).

Самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Кызылординской области – 49 208 тенге. В Астане показатель равен 58 847 тенге, в Алматы – 58 202 тенге, а в Шымкенте – 54 569 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
(май 2025 года)
Казахстан ₸55 561
Абай ₸55 167
Акмолинская ₸55 983
Актюбинская ₸50 116
Алматинская ₸60 248
Атырауская ₸50 866
Западно-Казахстанская ₸50 428
Жамбылская ₸52 699
Жетісу ₸54 200
Карагандинская ₸54 495
Костанайская ₸51 953
Кызылординская ₸49 208
Мангистауская ₸63 744
Павлодарская ₸52 941
Северо-Казахстанская ₸55 041
Туркестанская ₸52 186
Ұлытау ₸57 120
Восточно-Казахстанская ₸59 068
Астана ₸58 847
Алматы ₸58 202
Шымкент ₸54 569
По данным Бюро национальной статистики

Как влияет пол и возраст казахстанцев

Величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Так, в мае минимальная сумма для детей до 13 лет составляла 44 464 тенге. Для юношей 14-17 лет прожиточный минимум составил 70 069 тенге, а для девушек этого возраста – 53 693 тенге.

В среднем для мужчин от 18 лет ПМ равен 66 136 тенге, а для женщин – 52 520 тенге. Для пожилых людей прожиточный минимум в мае составил 51 936 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения
(май 2025 года)
Возраст Мужчины Женщины
до 1 года ₸36 715 ₸34 508
1-3 года ₸38 675 ₸36 850
4-6 лет ₸47 208 ₸42 537
7-10 лет ₸52 584 ₸46 484
11-13 лет ₸59 277 ₸49 282
14-17 лет ₸70 069 ₸53 693
18-29 лет ₸67 314 ₸52 520
30-62 лет ₸64 855 ₸52 520
более 63 лет ₸55 711 ₸47 920
По данным Бюро национальной статистики

В целом же можно сделать вывод, что с каждым месяцем жизнь в Казахстане дорожает, а рост прожиточного минимума является лишь подтверждением этому.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

При этом данный показатель не следует путать с другим прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2250660-minimalnaya-summa-dlya-zhizni-izmenilas-v-kazahstane/