Ашимбаев: Половина доходов бюджета идет на обслуживание правительственного долга

Спикер сената Маулен Ашимбаев на заседании в палате заявил, что в 2024 году на обслуживание и погашение долга правительства было направлено 5,6 трлн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата Нурии Ниязовой, в 2024 году дефицит республиканского бюджета превысил план, составив 3,6 трлн тенге.

"Необходимость финансирования дефицита бюджета заставляет наращивать заимствования. В течение 2024 года долг увеличился на 17,2% и составил на 1 января 2025 года более 31 трлн тенге. Выросла сумма на погашение и обслуживание правительственного долга в размере 5,6 трлн тенге. То есть сумма погашения и обслуживания правительственного долга достигла более 41% от доходов", - добавила она.

Однако министр финансов Мади Такиев сообщил, что на 1 апреля 2025 года уровень госдолга составляет 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП.

"Как отмечают международные эксперты, это невысокий уровень и им можно управлять. Госдолг растет, на обслуживание тоже уходят значительные средства, но сегодня это все находится в пределах всех лимитов, которые у нас есть. По ним нет необходимости пересматривать.

2024-2025 годы - пиковые года, когда наступает возврат по старым облигациям. Далее госдолг будет выправляться. Принимается ряд мер по его сокращению. Думаем, новый налоговый кодекс простимулирует. За счет увеличения доходов по налогам сократим наш дефицит", - заверил глава Минфина.

Но спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в 2024 году на обслуживание и погашение долга правительства было направлено 5,6 трлн тенге - это 24% всех расходов республиканского бюджета.

"Если взять доходы, то это 42% от собственных доходов бюджета. Из них половина идет на обслуживание правительственного долга. Цифра должна давать основу для анализа, почему это происходит и как управлять этими процессами.

В этих условиях говорить, что ситуация нормальная, тоже не стоит. Нужно заниматься вопросами госдолга, должна быть среднесрочная стратегия по управлению госдолга, по его регулированию и уменьшению. В этом направлении нужно активно поработать, в том числе по оптимизации расходов бюджета", - рекомендовал он кабмину.

Напомним, вчера глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана, отметив, что готовится представление его детализации.

"Сегодня Министерство финансов разрабатывает соответствующий нормативно-правовой акт, и в июле мы планируем его запустить. В следующем отчете вы уже увидите детализацию по каждому субъекту - кто и сколько взял в долг. Эта работа ведется", - сказал он.

Ранее в мае вице-министр национальной экономики Арман Касенов обозначал размер госдолга Казахстана на уровне 23% от ВВП. По его словам, это очень низкое значение по мировым меркам.

Также в мае депутат раскритиковала правительство за ежегодное неисполнение бюджета. По ее словам, из года в год исполнение бюджета в Казахстане сопровождает значительный объем дефицита, который из года в год только растет.

Напомним также, осенью прошлого года стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

Добавим, согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.