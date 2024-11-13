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Казахстан займет 105 млрд йен у азиатских банков из-за дефицита бюджета

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Японские йены
Японские йены. Иллюстративное фото: Tatomm / iStock / Getty Images Plus

В мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила депутат Татьяна Савельева, заем Азиатского Банка Развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,3 млрд йен (167,3 млрд тенге) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Второй заем Казахстану предоставит Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций в сумме 52,7 млрд йен (168,6 млрд тенге) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

"Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", - сообщила депутат.

Напомним, ранее финансовые аналитики опубликовали список стран, перед которыми у Казахстана есть обязательства. Так, среди крупных кредиторов отмечаются Нидерланды - сумма долга достигает 42,6 млрд долларов США. Второе и третье места занимают Великобритания (13,8 млрд долларов) и Россия (14 млрд долларов). Четвертое и пятое места - у США (11,3 млрд долларов) и Франции (11,2 млрд долларов).

В целом госдолг является естественным явлением, а опасения могут возникать лишь при достижении его критических значений. В марте глава МНЭ Мади Такиев назвал размер госдолга Казахстана - по его словам, на 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

"У нас есть лимит - 33%. Он считается безопасным", - пояснял министр.

Что такое государственный долг?

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга, правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186663-kazahstan-zaymet-105-mlrd-yen-u-aziatskih-bankov-iz-za-deficita-byudzheta/

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