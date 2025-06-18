На заседании мажилиса рассматриваются отчеты правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев сообщил, что на 1 апреля государственный долг составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП.

"Как отмечают международные институты, наш госдолг не является высоким, он управляемый, о чем свидетельствуют оценки рейтинговых агентств. В прошлом году была проведена переоценка, и уровень немного изменился.

Несмотря на это, вопрос рассматривается на уровне правительства. Буквально по итогам первого квартала мы выносили его на Совет по экономической политике.

В целом, для сокращения госдолга необходимо снижать дефицит и наращивать налоговую базу - то есть доходную часть бюджета. Это и делается. С учетом нового Налогового кодекса, я думаю, эти вопросы удастся скорректировать", - считает министр.

Он также сообщил, что внесены изменения в Бюджетный кодекс.

"Сегодня Министерство финансов разрабатывает соответствующий нормативно-правовой акт, и в июле мы планируем его запустить. В следующем отчете вы уже увидите детализацию по каждому субъекту - кто и сколько взял в долг. Эта работа ведется", - сказал глава Минфина.

Напомним, ранее в мае вице-министр национальной экономики Арман Касенов обозначал размер госдолга Казахстана на уровне 23% от ВВП. По его словам, это очень низкое значение по мировым меркам.

Напомним также, осенью прошлого года депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

Днем ранее стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

Добавим, согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.