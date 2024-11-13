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Почему Казахстан берет зарубежные займы, объяснили в Минфине

Опубликовано:

Ержан Биржанов
Ержан Биржанов. Фото: t.me/KZgovernment

Вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы больше зависим от внешних факторов и вы в курсе, что направляем по большей части (на экспорт - прим.ред.) сырье. Та же нефть. Если смотреть по нефти, то у нас в этом году снижение добычи было. Во-вторых, по продукции горно-металлургического комплекса значительного роста не было, по ряду экспортируемых товаров наблюдалось снижение цены. Все это, конечно, повлияло на поступления в бюджет - у нас поступления уменьшились", - сообщил Ержан Биржанов.

Большой нагрузкой стали, по его словам, паводки.

"Они же не были запланированы... Обеспечение жильем - это один вопрос. С бюджета через резервы была профинансирована и восстановлена инфраструктура. Те же вопросы по объектам жизнеобеспечения. Это тоже большие вложения, которые идут с госбюджета. Да, был дефицит и он сейчас закрывается. Все социальные обязательства, которые были заложены в этом году, они закроются", - заверил вице-министр.

В целом, по словам Биржанова, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

"У нас все ковенанты, нормы по займам соблюдаются и, в основном, занимаются средства на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем принесут дополнительные рабочие места и пополнение бюджета. Мы не должны жить сегодняшним днем, мы должны думать о том, что у нас на следующий период должна быть больше база. Поэтому такие механизмы принимаются", - пояснил Ержан Биржанов.

Сегодня стало известно, что Казахстан займет 105 млрд йен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

В марте этого года глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине назвал размер госдолга Казахстана. Он заверил, что в настоящее время размер госдолга не превышает безопасный лимит. В итоге на 1 января 2024 года госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге.

При этом в конце 2023 года депутат Ерлан Саиров обратился к экс-главе Минфина Ерулану Жамаубаеву из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы.

Тогда в Минфине ответили, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.

Что такое государственный долг?

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга, правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186945-pochemu-kazahstan-beret-zarubezhnye-zaymy-obyasnili-v-minfine/

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