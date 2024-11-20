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Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: gaffera/Getty Images

На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашения о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития", передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила на заседании депутат Татьяна Савельева, заем международного банка реконструкции и развития предоставляется РК на сумму 84,9 млрд иен (около 271 млрд тенге) со сроком погашения 11 лет.

"Законопроект внесен постановлением правительства 18 ноября 2024 года. Данное соглашение заключено в Астане 11 октября 2024 года. Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 миллиарда иен со сроком погашения 11 лет.

Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту. Просим поддержать", - сообщил депутат Савельева.

Не так давно стало известно, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189907-kazahstan-zaymet-pochti-85-mlrd-yen-u-mbrr/

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