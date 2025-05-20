Ниже, чем в Японии и Узбекистане: в МНЭ назвали размер госдолга Казахстана

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов сегодня в кулуарах сената озвучил размер госдолга Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ

"Те данные, которые я имею, они говорят о том, что наш госдолг находится на уровне 23% от ВВП. Это очень низкое значение по мировым меркам. Например, если вы сейчас посмотрите на Японию, у нее госдолг 230%. У соседнего Узбекистана он тоже выше, чем у Казахстана - порядка 30%. Опять же не обязательно смотреть на Узбекистан, вы можете зайти на сайт Международного валютного фонда. Они публикуют данные по госдолгу 87 стран мира: среднее значение госдолга для этих стран - 61% к ВВП. У Казахстана, еще раз напомню, 23% всего лишь, то есть госдолг Казахстана, нужно быть объективными, является низким и он не является проблемой", - заявил Арман Касенов.

Внешний госдолг, по его словам, еще меньше этой суммы.

"Он находится в районе 20 млрд долларов, в то время как международные резервы Казахстана - на уровне 100 млрд долларов, если мы добавим активы Нацфонда, золотовалютные резервы. Таким образом, мы в реальности даже являемся не сколько должниками, а наоборот нетто-кредиторами мира. Поэтому, еще раз, во-первых, госдолг у нас является небольшим, во-вторых, в отличие от многих других стран у Казахстана имеются золотовалютные резервы, плюс активы Нацфонда, которые имеют огромный объем - свыше 100 млрд. Это - около 30 - 35% от ВВП. Не у каждой страны такие резервы имеются, поэтому госдолг для Казахстана не является проблемой", - добавил спикер.

Судя по его словам, не могут испортить показатели даже займы акиматов и гарантированный госдолг.

"Если госдолг находится на уровне около 23%, то, добавляя сюда гарантированный госдолг и долг МИО, эта сумма увеличится всего лишь приблизительно на 3%. Это небольшой объем. А что идет подразделение - это верно, должна быть полная прозрачность, мы должны знать, кто занимает средства", - резюмировал вице-министр.

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

Напомним, в ноябре депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

В феврале этого года Национальный банк опубликовал данные по предварительной оценке внешнего долга Казахстана на начало 2025 года.