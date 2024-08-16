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10 долларов в день: медианный доход казахстанцев ниже, чем во многих странах мира

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Деньги в тарелке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дневной медианный доход казахстанцев составляет всего 10,42 доллара. С таким показателем страна заняла лишь 71 место в мировом рейтинге из 162 позиций. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Доходы казахстанцев в первом квартале текущего года в среднем составили 318 136 тенге. Получается, что в месяц в среднем на душу населения приходилось примерно 106 тыс. тенге или около 3,5 тыс. тенге в день.

Важно не путать среднедушевой доход со средней номинальной зарплатой. Она считается только с учетом наемных работников, а доходы – с учетом всего населения, в том числе безработных, детей, пенсионеров и так далее.

Между тем показатель 2024 года лишь немного выше прошлогоднего. Как отмечает портал Finprom, в 2023 году дневной доход на душу населения в Казахстане в среднем был равен 3,2 тыс. тенге.

Аналитики также проанализировали показатель медианного дохода. В 2023 году он составлял всего 10,42 доллара в день. Буквально это значит, что доходы одной половины казахстанцев были ниже этой суммы, а другой половины – выше.

Стоит отметить, что с такой суммой Казахстан занял 71 место среди 162 стран в мировом рейтинге по медианному доходу. В среднем по миру показатель составляет 16,09 долларов.

По этому показателю Казахстан уступил Молдове (10,52 доллара, или 70 место), Украине (12,6 доллара, 62 место), Беларуси (17,24 доллара, 46 место) и России (17,41 доллара, 45 место).

Люксембург занял 1 место в рейтинге с медианным доходом в 69,48 доллара в день. На 2 месте расположилась Норвегия (65,3 доллара), а на 3 месте – Объединенные Арабские Эмираты (65,14 доллара). В пятерке лидеров также оказались США и Швейцария – 65,04 и 64,35 доллара в день соответственно.

Ниже, чем в Казахстане, медианные дневные доходы были зафиксированы в Азербайджане (8,06 доллара), Армении (6,62 доллара), Кыргызстане (5,43 доллара), Таджикистане (5,33 доллара), Туркменистане (2,4 доллара) и Узбекистане (1,23 доллара).

Самый низкий медианный доход в мире получают жители Мадагаскара – 1,12 доллара в день.

Медианные доходы граждан разных стран
Медианные доходы граждан разных стран. Инфографика: finprom.kz

Также следует отметить, что роль играет не только размер доходов, но и стоимость жизни, то есть то, сколько денег тратят жители стран. Впрочем, в Казахстане большая часть дохода в итоге уходит на покупку продуктов питания и прочие потребительские расходы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149720-10-dollarov-v-den-mediannyy-dohod-kazahstancev-nizhe-chem-vo-mnogih-stranah-mira/

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