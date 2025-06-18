Почему доходность Нацфонда остается закрытой, ответили в Нацбанке

На заседании мажилиса депутат Ерлан Стамбеков спросил, почем Нацбанк, управляющий активами Нацфонда, не показывает их доходность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Национальный банк управляет активами Национального фонда - это порядка 69 миллиардов долларов на конец 2024 года. Однако структура вложений, риски и доходность по-прежнему остаются закрытыми для общества и парламента.

В отчете Высшей аудиторской палаты отмечено, что в отчетности Нацбанка отсутствуют данные о валютах, странах размещения, доходности, стресс-тестах и системе контроля. В то время как международные фонды, такие как норвежский, сингапурский, фонд Абу-Даби, публикуют полные инвестотчеты, в Казахстане до сих пор нет ни прозрачной отчетности, ни независимого контрольного органа", - сказал депутат Ерлан Стамбеков.

Замглавы Нацбанка Ерулан Жамаубаев ответил, что вся отчетность передается Минфину, далее она должна быть опубликована.

"Но в последние годы эта информация публиковалась не в полном объеме. У нас были резонансные дела в международном арбитраже. С этого года будет указ, и отчетность Нацбанка перед правительством будет опубликована. В ней будут отражены такие параметры, как валюты, доходность - вся отчетность будет представлена", - ответил он.

Добавим, ранее в июне стало известно, что работу Нацбанка проверит Высшая аудиторская палата. Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что аудитом будут охвачены 2024, 2023 и 2022 года.

Касательно Нацфонда еще осенью прошлого года глава Нацбанка заявил, что баланс Нацфонда остается отрицательным. Тему поддержал депутат, возмутившись постоянными тратами Нацфонда.

При этом ранее в конце октября депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

Тогда же на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

До этого депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

А в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".