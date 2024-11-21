"Риск для устойчивости экономики": депутат о "невидимом" госдолге Казахстана

Сегодня, 21 ноября, депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатора беспокоит обслуживание госдолга страны.

"Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году предусматриваются в размере 2,5 трлн тенге, которые уже приближены к критической отметке. Так, целевое значение таких расходов установлено в размере 10% от расходов республиканского бюджета, но этот показатель в 2025 году составит 9,7% в 2026 и 2027 годах - по 9,9%", - отметил депутат.

Кроме того, по его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

"Согласно нормам бюджетного законодательства, неправительственные займы на реализацию проектов строительства и реконструкции автодорог не учитываются в объеме госдолга, но фактически обязательства перед кредиторами погашаются государством в полном объеме.

К примеру, у АО "НК "Казавтожол" имеется потребность в финансировании - 585,4 млрд тенге, которые не предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2025-2027 годы. При этом, "Казавтожол" имеет обязательства по уже заключенным договорам займов в предстоящем трехлетнем периоде. А это порядка 180 млрд тенге ежегодно", - отметил парламентарий.

По его словам, такой "невидимый" государственный долг является потенциальным риском для устойчивости экономики Казахстана.

Напомним, вчера, 20 ноября, стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также не так давно стало известно, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.