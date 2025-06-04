Где сельские работники зарабатывают больше городских в Казахстане

Средняя зарплата в сельской местности выше, чем в городской, у работников в пяти областях Казахстана, а также в некоторых сферах экономической деятельности. Цифры изучили журналисты NUR.KZ.
Средняя зарплата без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первом квартале 2025 года в Казахстане составила 423 133 тенге.
Напомним, что этот показатель определяется путем деления общей суммы всех зарплат, которые получили работники страны в отчетном периоде, на их фактическую численность и количество месяцев во взятом промежутке времени.
Среднемесячная номинальная заработная плата при этом может отличаться в зависимости от видов экономической деятельности и регионов страны, в том числе от типа местности.
Например, согласно данным Бюро национальной статистики, работники предприятий, зарегистрированных в городской местности, в среднем по стране получают 447 651 тенге, а в сельской местности – 350 367 тенге. То есть у сельчан этот показатель на 22% меньше.
Но, несмотря на общереспубликанскую разницу, есть области и сферы экономической деятельности, где в сельской местности зарплаты больше.
В каких областях сельчане зарабатывают больше
Например, в пяти областях Казахстана зарплаты на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности, в среднем выше, чем в городских.
Среди них: Атырауская (796 601 против 577 455 тенге соответственно), Абай (396 203 и 335 352 тенге), Туркестанская (322 683 и 286 000 тенге), Алматинская (340 319 и 337 121 тенге) и область Жетісу (310 132 и 307 361 тенге).
Меньше показатель в остальных 12 областях. Самая большая разница – в Мангистауской области, где работники сельских предприятий в среднем зарабатывают 365 801 тенге, а городских – 706 756 тенге, то есть почти в два раза больше.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам
в первом квартале 2025 года (тенге)
|Область / город
|В целом по региону
|В городской местности
|В сельской местности
|Разница
|Республика Казахстан
|423 133
|447 651
|350 367
|-22%
|Атырауская
|634 234
|577 455
|796 601
|38%
|Абай
|355 108
|335 352
|396 203
|18%
|Туркестанская
|310 515
|286 000
|322 683
|13%
|Алматинская
|339 185
|337 121
|340 319
|1%
|Жетісу
|308 429
|307 361
|310 132
|1%
|Кызылординская
|354 856
|355 189
|354 394
|0%
|Карагандинская
|398 805
|400 652
|389 344
|-3%
|Акмолинская
|343 471
|356 156
|323 182
|-9%
|Жамбылская
|308 891
|323 539
|285 399
|-12%
|Северо-Казахстанская
|300 051
|318 597
|278 430
|-13%
|Актюбинская
|385 569
|397 439
|336 652
|-15%
|Павлодарская
|399 489
|416 451
|332 655
|-20%
|Костанайская
|358 873
|383 517
|299 505
|-22%
|Восточно-Казахстанская
|404 799
|430 867
|335 703
|-22%
|Западно-Казахстанская
|361 848
|408 078
|270 996
|-34%
|Ұлытау
|599 046
|633 075
|373 686
|-41%
|Мангистауская
|621 320
|706 756
|365 801
|-48%
|Астана
|563 309
|563 309
|-
|-
|Алматы
|518 857
|518 857
|-
|-
|Шымкент
|321 408
|321 408
|-
|-
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
В каких сферах сельчане зарабатывают больше
Что касается основных видов экономической деятельности, то только в двух сферах средние зарплаты на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности, выше, чем в городских компаниях.
В частности, это предоставление услуг по проживанию и питанию. В этой сфере горожане в среднем зарабатывают 336 863 тенге в месяц, а сельчане – 457 938 тенге.
На втором месте промышленность – 726 803 против 602 621 тенге в сельской и городской местностях соответственно.
Самый маленький разрыв – в сфере транспорта и складирования. Сельчане здесь в среднем зарабатывают 576 825 тенге, а горожане – 580 233 тенге.
А самый большой – в операциях с недвижимым имуществом: 153 087 и 339 067 тенге в сельской и городской местностях соответственно.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности
в первом квартале 2025 года (тенге)
|Вид экономической деятельности
|В целом по региону
|В городской местности
|В сельской местности
|Разница
|Всего
|423 133
|447 651
|350 367
|-22%
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|348 894
|336 863
|457 938
|36%
|Промышленность
|624 428
|602 621
|726 803
|21%
|Транспорт и складирование
|579 770
|580 233
|576 825
|-1%
|Строительство
|485 852
|488 305
|473 606
|-3%
|Образование
|302 428
|314 470
|287 112
|-9%
|Информация и связь
|859 822
|861 573
|769 504
|-11%
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|312 758
|320 352
|284 198
|-11%
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|248 937
|285 479
|240 286
|-16%
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|396 444
|399 672
|318 311
|-20%
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|597 411
|619 191
|466 598
|-25%
|Искусство, развлечения и отдых
|284 938
|310 017
|224 423
|-28%
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|362 015
|389 438
|279 335
|-28%
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|349 519
|354 527
|251 388
|-29%
|Финансовая и страховая деятельность
|855 468
|858 196
|579 540
|-32%
|Предоставление прочих видов услуг
|330 768
|345 803
|186 256
|-46%
|Операции с недвижимым имуществом
|330 637
|339 067
|153 087
|-55%
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Таким образом, в целом на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности Казахстана, работники в среднем зарабатывают на 22% меньше горожан. Но в пяти областях страны и двух видах экономической деятельности их средние доходы превосходят.
Между тем средняя номинальная зарплата в Казахстане за год выросла на 10,7%. Однако, если учесть инфляцию, рост составил всего 1,2%, а в ряде регионов он и вовсе ушел "в минус".
Ранее мы также писали, на сколько уменьшились зарплаты казахстанцев в пересчете на доллары и где больше всего зарабатывают работники образования.
Отметим, что все данные, приведенные выше, указаны без учета работников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Общий показатель за первый квартал пока неизвестен. Но в четвертом квартале 2024 года он составил 421 322 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2252058-gde-selskie-rabotniki-zarabatyvayut-bolshe-gorodskih-v-kazahstane/