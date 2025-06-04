Где сельские работники зарабатывают больше городских в Казахстане

Средняя зарплата в сельской местности выше, чем в городской, у работников в пяти областях Казахстана, а также в некоторых сферах экономической деятельности. Цифры изучили журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первом квартале 2025 года в Казахстане составила 423 133 тенге.

Напомним, что этот показатель определяется путем деления общей суммы всех зарплат, которые получили работники страны в отчетном периоде, на их фактическую численность и количество месяцев во взятом промежутке времени.

Среднемесячная номинальная заработная плата при этом может отличаться в зависимости от видов экономической деятельности и регионов страны, в том числе от типа местности.

Например, согласно данным Бюро национальной статистики, работники предприятий, зарегистрированных в городской местности, в среднем по стране получают 447 651 тенге, а в сельской местности – 350 367 тенге. То есть у сельчан этот показатель на 22% меньше.

Но, несмотря на общереспубликанскую разницу, есть области и сферы экономической деятельности, где в сельской местности зарплаты больше.

В каких областях сельчане зарабатывают больше

Например, в пяти областях Казахстана зарплаты на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности, в среднем выше, чем в городских.

Среди них: Атырауская (796 601 против 577 455 тенге соответственно), Абай (396 203 и 335 352 тенге), Туркестанская (322 683 и 286 000 тенге), Алматинская (340 319 и 337 121 тенге) и область Жетісу (310 132 и 307 361 тенге).

Меньше показатель в остальных 12 областях. Самая большая разница – в Мангистауской области, где работники сельских предприятий в среднем зарабатывают 365 801 тенге, а городских – 706 756 тенге, то есть почти в два раза больше.

Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам

в первом квартале 2025 года (тенге) Область / город В целом по региону В городской местности В сельской местности Разница Республика Казахстан 423 133 447 651 350 367 -22% Атырауская 634 234 577 455 796 601 38% Абай 355 108 335 352 396 203 18% Туркестанская 310 515 286 000 322 683 13% Алматинская 339 185 337 121 340 319 1% Жетісу 308 429 307 361 310 132 1% Кызылординская 354 856 355 189 354 394 0% Карагандинская 398 805 400 652 389 344 -3% Акмолинская 343 471 356 156 323 182 -9% Жамбылская 308 891 323 539 285 399 -12% Северо-Казахстанская 300 051 318 597 278 430 -13% Актюбинская 385 569 397 439 336 652 -15% Павлодарская 399 489 416 451 332 655 -20% Костанайская 358 873 383 517 299 505 -22% Восточно-Казахстанская 404 799 430 867 335 703 -22% Западно-Казахстанская 361 848 408 078 270 996 -34% Ұлытау 599 046 633 075 373 686 -41% Мангистауская 621 320 706 756 365 801 -48% Астана 563 309 563 309 - - Алматы 518 857 518 857 - - Шымкент 321 408 321 408 - - По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

В каких сферах сельчане зарабатывают больше

Что касается основных видов экономической деятельности, то только в двух сферах средние зарплаты на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности, выше, чем в городских компаниях.

В частности, это предоставление услуг по проживанию и питанию. В этой сфере горожане в среднем зарабатывают 336 863 тенге в месяц, а сельчане – 457 938 тенге.

На втором месте промышленность – 726 803 против 602 621 тенге в сельской и городской местностях соответственно.

Самый маленький разрыв – в сфере транспорта и складирования. Сельчане здесь в среднем зарабатывают 576 825 тенге, а горожане – 580 233 тенге.

А самый большой – в операциях с недвижимым имуществом: 153 087 и 339 067 тенге в сельской и городской местностях соответственно.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности

в первом квартале 2025 года (тенге) Вид экономической деятельности В целом по региону В городской местности В сельской местности Разница Всего 423 133 447 651 350 367 -22% Предоставление услуг по проживанию и питанию 348 894 336 863 457 938 36% Промышленность 624 428 602 621 726 803 21% Транспорт и складирование 579 770 580 233 576 825 -1% Строительство 485 852 488 305 473 606 -3% Образование 302 428 314 470 287 112 -9% Информация и связь 859 822 861 573 769 504 -11% Здравоохранение и социальное обслуживание населения 312 758 320 352 284 198 -11% Сельское, лесное и рыбное хозяйство 248 937 285 479 240 286 -16% Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 396 444 399 672 318 311 -20% Профессиональная, научная и техническая деятельность 597 411 619 191 466 598 -25% Искусство, развлечения и отдых 284 938 310 017 224 423 -28% Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 362 015 389 438 279 335 -28% Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 349 519 354 527 251 388 -29% Финансовая и страховая деятельность 855 468 858 196 579 540 -32% Предоставление прочих видов услуг 330 768 345 803 186 256 -46% Операции с недвижимым имуществом 330 637 339 067 153 087 -55% По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Таким образом, в целом на предприятиях, зарегистрированных в сельской местности Казахстана, работники в среднем зарабатывают на 22% меньше горожан. Но в пяти областях страны и двух видах экономической деятельности их средние доходы превосходят.

Между тем средняя номинальная зарплата в Казахстане за год выросла на 10,7%. Однако, если учесть инфляцию, рост составил всего 1,2%, а в ряде регионов он и вовсе ушел "в минус".

Ранее мы также писали, на сколько уменьшились зарплаты казахстанцев в пересчете на доллары и где больше всего зарабатывают работники образования.

Отметим, что все данные, приведенные выше, указаны без учета работников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Общий показатель за первый квартал пока неизвестен. Но в четвертом квартале 2024 года он составил 421 322 тенге.