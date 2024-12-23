В Казахстане самый низкий рост реальных зарплат среди стран ЕАЭС

В Казахстане рост реальной зарплаты по итогам 9 месяцев 2024 года составил всего 2,9%. Это в разы меньше, чем в других странах Евразийского экономического союза. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 9 месяцев 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 391 713 тенге. Это один из самых высоких показателей для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который уступает лишь России.

Однако на деле зарплаты в Казахстане практически не растут. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рост средней номинальной зарплаты в стране по итогам 9 месяцев достиг 11,8%. Однако, если учитывать инфляцию, то окажется, что реальная зарплата в стране выросла лишь на 2,9%.

Для понимания: в Армении и номинальная, и реальная зарплаты выросли на 6,6%. Все дело в том, что там практически не растут цены, а в некоторых сферах вовсе наблюдается дефляция, то есть их снижение.

В Кыргызстане номинальная зарплата выросла, как и в Казахстане, на 11,8%, но реальная показала прирост в разы выше – плюс 6,7%. В России номинальная выросла на 18%, реальная – на 9%. А в Беларуси – на 19,6% и 13% соответственно.

Рост средних зарплат в странах ЕАЭС. Данные: Евразийская экономическая комиссия

При этом важно понимать, что некоторые сферы экономики в Казахстане вовсе не ощутили роста реальной зарплаты. Например, в строительстве и образовании показатель равен нулю. К слову, в прошлом году в образовательном секторе вовсе наблюдалось падение реальных зарплат.

В то же время работники других секторов вовсе испытали снижение покупательной способности своих зарплат. Это коснулось сфер здравоохранения и социальных услуг (минус 0,7%), госуправления и обороны, а также социального обеспечения (минус 0,1%).

Также пострадали сектора административной деятельности и дополнительных услуг в данной области (минус 7,6%) и услуг по проживанию и питанию (минус 5,6%).

Таким образом, Казахстан не только отличился самым низким приростом реальной зарплаты, но также отметился заметным снижением покупательной способности зарплат в ряде секторов экономики.