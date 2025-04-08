Кофе стремительно дорожает в Казахстане и в мире

Мировые цены на кофе достигли своего исторического максимума. Подорожал этот напиток и в Казахстане – сразу на 11,7% за год, что также можно считать рекордом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пока тенге испытывает "крутое пике" на бирже, а рынок не знает, как реагировать на "торговую войну" президента США против всего мира, некоторые сектора стабильно растут.

Например, как оказалось, на торговой бирже сильно выросла стоимость кофейных зерен. По данным EnergyProm, в феврале кофе на мировых рынках торговался по рекордной за все время цене – 4,3 доллара за 450 грамм. Для понимания: годом ранее ценник был в два раза ниже.

Естественно, рост цен затронул и Казахстан. В феврале произошел резкий скачок – сразу на 2,9%. Это наибольший всплеск в сравнении с предыдущими 11 месяцами.

Примечательно, что годовой рост цен на кофе в феврале также можно считать рекордным – плюс 11,7%.

Рост цен на кофе в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, даже с таким ростом цен кофе в Казахстане можно считать относительно "доступным", но только по мировым меркам. В заведениях общепита и кофейнях кружка капучино (кофе с молоком) стоит в среднем около 2,1 доллара, то есть чуть больше 1 000 тенге по текущему курсу.

Для сравнения: в некоторых странах за такую же кружку кофе придется заплатить больше 5 долларов, например, в Дании – 5,9 доллара, а в Исландии – 5,7 доллара.

Однако логичнее сравнить цены с соседями, и здесь становится ясно – кофе в Казахстане довольно дорогой. В Кыргызстане капучино обойдется в среднем 2 доллара, а в Узбекистане и Таджикистане – 1,7 доллара.

Беларусь вообще отличилась демократичными ценами – здесь кофейный напиток можно купить за 1,6 доллара. Дороже, чем в Казахстане, капучино стоит только в России – 2,2 доллара в среднем.

Напомним, цены на кофе в Казахстане росли и в прошлые годы, а в 2022 году эксперты вообще ожидали возможного дефицита кофейных зерен в стране.