Молочные продукты подорожали в Казахстане

За год молочные продукты в Казахстане выросли в цене на 6,1%. Сильнее всего подорожали непосредственно молоко и "кисломолочка" – сразу на 7,4% и 6,9% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие продукты питания в Казахстане в 2024 году заметно подорожали. Не стала исключением и "молочка", которая, согласно данным EnergyProm, в декабре выросла в цене на 0,7% за месяц и сразу на 6,1% – за год. В целом эта продукция дорожает без остановки уже 102 месяц подряд – с 2016 года.

Заметный рост цен зафиксирован на кисломолочную продукцию – плюс 6,9% за год. Примечательно, что подорожание произошло на фоне заметного снижения производства в стране некоторых кисломолочных напитков. Например, выпуск кумыса и шубата за год упал сразу на 37,4% и 37,9% соответственно.

Однако сильнее всего подорожало непосредственно питьевое молоко – сразу на 7,4%. Консервированное выросло в цене на 3,5%, а сыр и творог – на 4,7%.

Изменение цен на молочную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

В 2024 году казахстанцы стали употреблять чуть больше молочных продуктов, чем годом ранее – 173,3 килограмма на душу населения по итогам трех кварталов. Впрочем, это все равно сразу на 13,1% меньше, чем было в 2018 году (261,3 килограмма).

По итогу же рост цен и рост потребления отражается на расходах граждан. Так, например, в третьем квартале 2024 года в среднем на душу населения "молочка" занимала 5,4% от общих расходов и достигла суммы в 14,6 тыс. тенге.

Напомним, ранее стало известно, что расходы казахстанцев в 2024 году росли заметно быстрее, чем их доходы. О том, какая сумма уходила на необходимые потребности, мы рассказывали здесь.