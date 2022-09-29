Сколько казахстанцу нужно работать, чтобы купить чашечку кофе

Кофе. Иллюстративное фото: pexels.com

Кофе – любимый напиток для многих казахстанцев. Но сколько нужно работать среднестатистическому гражданину нашей страны, чтобы позволить себе насладиться чашечкой кофейного напитка? На этот вопрос нашли ответ аналитики Picodi.com.

Казахстан, как и вся Центральная Азия, традиционно «чайная» страна, но здесь прекрасно себя чувствуют и «кофеманы». Многие казахстанцы уже не представляют себе жизнь без этого бодрящего напитка.

Это показывают и данные по импорту кофе. Так, если в 2015 году в Казахстан завозили около 571,5 тонн кофейных зерен и заменителей кофе, то в 2021 году уже 1 867,6 тонн. На каждого казахстанца к этому году уже приходилось порядка 0,41 кг кофе в год.

Однако кофе любят не только в Казахстане. Он так прочно вошел в нашу жизнь, что ему даже посвятили отдельный день – 1 октября во всем мире отмечают «Международный день кофе».

Между тем, в зависимости от региона, кофе может стоить как очень дорого, так и совсем копейки. В связи с этим аналитики решили узнать, сколько нужно работать среднестатистическому жителю отдельной страны, чтобы позволить себе купить чашечку ароматного напитка.

Стоимость кофе в минутах. Инфографика: picodi.com

Как оказалось, в этом рейтинге у Казахстана не самые плохие показатели. Средняя стоимость кофейного напитка «капучино» в нашей стране составляет около 757,5 тенге (1,6 доллара). Если соотнести эту стоимость со средней зарплатой то окажется, что на одну чашечку «капучино» жителю Казахстана потребуется работать около 30 минут. Это 58 место в рейтинге.

Следом за нашей страной идут Молдова и Беларусь. Там любителям кофе придется поработать чуть-чуть дольше – 32 минуты.

В соседнем Китае, чтобы заработать на чашку «капучино», потребуется отработать 34 минуты, а в Украине, несмотря на одни из самых низких цен на кофе в мире (всего 1,07 доллара), поработать придется целых 35 минут.

Также, дороже, чем казахстанцам, обходится кофе гражданам и других стран, которые когда-то были частью Советского Союза:

Узбекистан – 55 минут;

Грузия – 57 минут;

Азербайджан – 62 минуты;

Кыргызстан – 67 минут;

Армения – 68 минут.

Особняком здесь расположилась только Россия. Среднестатистическому жителю этой страны «капучино» обойдется лишь в 29 минут работы.

В целом, самый дорогой кофе продается в Дании и Катаре – там чашечка «капучино» обойдется в 5,08 доллара. Следом идет Гонконг с ценой в 5,06 доллара.

А низкими ценами на него отличились Тунис и Алжир – 0,70 и 0,58 доллара.

Опять же, если сопоставлять стоимость кофейных напитков со средними зарплатами, то лидерами становятся Андорра, Австралия, Швейцария и Люксембург. В этих странах на чашку кофе можно заработать за 8–9 минут.

В свою очередь, последние места в рейтинге достались Шри-Ланке, Индонезии и Нигерии.

В Нигерии ради «капучино» нужно работать более 2-х часов, в Индонезии – 1 час и 35 минут, а на Шри-Ланке – чуть более 1,5 часов. Интересно, что Индонезия, оказавшаяся в конце рейтинга, одновременно является одним из главных поставщиков кофе в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1990159-skolko-kazahstantsu-nuzhno-rabotat-chtoby-kupit-chashechku-kofe/