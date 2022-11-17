Чай подорожал в Казахстане

Чай. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие товары и услуги в Казахстане сильно подорожали в 2022 году. Оказалось, что рост цен также затронул и любимый напиток казахстанцев – чай. Об этом сообщили аналитики официального Telegram-канала Бюро национальной статистики.

Несмотря на то, что многие люди очень любят начинать свое утро с кофе и этот напиток становится все более популярным во всем мире, Казахстан, как и вся Центральная Азия, по-прежнему остаются «чайными» странами.

В основном в нашу страну завозят чай из Китая, Индии, Ирана, Шри-Ланки, Пакистана, Турции, Вьетнама, Кении и Уганды.

Однако в последнее время любителям чая приходится платить за этот напиток все больше. Так, по данным аналитиков, в октябре черный чай в среднем по Казахстану торговался по 4 434 тенге за килограмм. Этот ценник на 18,3% выше прошлогоднего.

Причем в ряде регионов страны цены выросли заметно сильнее. Так, дороже всего в октябре чай покупали в магазинах Астаны – в среднем по 4 725 тенге за килограмм. Следом шли Кызылорда (4 638 тенге) и Шымкент (4 626 тенге).

Также высокими ценами на черный чай в октябре отметились Алматы и Актау – 4 597 тенге и 4 466 тенге за килограмм соответственно.

Черный чай подорожал на 18,3% за год. Инфографика: stat.gov.kz

Дешевле всего чай обходится клиентам розничных магазинов в Жезказгане – 3 943 тенге. В остальных городах средняя цена варьируется от 4 тыс. до 4,5 тыс. тенге за килограмм.

Конечно же, стоит учитывать, что большинство казахстанцев не покупают чай килограммами, предпочитая приобретать небольшие пачки. Так, упаковка чая весом 250 граммов в октябре обходилась казахстанцам в среднем 1 108 тенге, при этом потребляют наши граждане в среднем около 127 граммов чая в месяц.

Отметим, что не только чай заметно подорожал в Казахстане. Рост цен затронул также и «кофеманов», причем стоимость кофе растет гораздо быстрее – уже к середине лета текущего года она выросла на 30-40%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997538-chay-podorozhal-v-kazahstane/