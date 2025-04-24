Скандал в Петропавловске: тонны дешевого картофеля из стабфонда не дошли до жителей

В Петропавловске разгорелся скандал вокруг картофеля из стабфонда, жителям не смогли продать десятки тонн дешевого овоща, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Петропавловске разгорелся скандал вокруг дешевого картофеля из стабфонда. Сообщается, что всю осень и зиму горожане гонялись за клубнями всего по 115 тенге за килограмм, но выяснилось, что на фоне такого ажиотажа стабфонд не смог продать людям десятки тонн дешевого овоща. Сейчас горожане также жалуются на то, что не могут найти овощ по такой цене.

"Никогда картофеля по такой цене мы не брали, и могут подтвердить даже все мои соседи, окружающие все люди. Это все ложь, нет такой картошки по 115", - поделилась жительница города Надежда Хатипова.

Новость о том, что в стабфонде залежалась дешевая картошка и ее не смогли продать, шокировала не только покупателей, но и продавцов магазинов. Они говорят, что мечтают завезти государственные клубни, потому что устали оправдываться за высокие цены.

"Покупатели приходят и возмущаются, почему у нас картошка такая дорогая. Мы хотим продавать по ценам, доступным для людей. Мы хотим, чтобы к нам покупатель пришел и купил именно по этим ценам - по 100 тенге, по 120", - призналась предприниматель Елена Соловьева.

Заместитель председателя правления АО "СПК "Солтүстік" Гамали Жумашов на вопрос, почему картофель не купили, сначала ответил, что у овоща "истек срок годности". После этого журналисты спросили у него, почему в городе не смогли реализовать удешевленный картофель, хотя "люди просто с утра вставали, чтобы его купить". Жумашов признался, что "затрудняется ответить".

Вскоре он снова вышел к журналистам и сообщил, что на 2024 год было закуплено 2 тыс. тонн картофеля, в месяц продавали по 40-50 тонн. А те, что стали причиной скандала, обменяли на новый урожай. Всего на складах осталось 90 тонн.

"90 тонн было отдано на освежение. То есть предприниматель поставит осенью 25-го года картофель в количестве 90 тонн, в этом же объеме", - сказал Жумашов.

По информации телеканала, в СПК заверили, что некий предприниматель нынешней осенью поставит те же 90 тонн клубня, но уже по новой цене - 200 тенге за килограмм.

Источник: KTK

Напомним, в феврале этого года в Министерстве сельского хозяйства в ответ на официальный запрос NUR.KZ рассказали, хватит ли прошлогодних запасов картофеля до нового урожая в этом году.

Также мы писали, что эксперты объяснили нехватку картофеля в Казахстане приписками статистики. По мнению аграрного эксперта Толеутая Рахимбекова, в Казахстане не выращивается достаточное количество этого корнеплода.

А зимой этого года во время заседания правительства министр сельского хозяйства заявил о том, что картошка должна стоить 240 тенге. Также в Минсельхозе называли причину роста цен на картофель и другие овощи в Казахстане.