Механизм финансирования "Назарбаев университета", ФСМС и МФЦА изменится с 2026 года

По рекомендации Высшей аудиторской палаты в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Как сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты РК, после госаудита консолидированной финансовой отчетности (КФО) республиканского бюджета начался.

Аудиторы установили, что возможность финансировать организации, которые не являются госучреждениями, с помощью целевых вкладов и целевых перечислений негативно влияет на качество и достоверность отражения активов государства в КФО.

"Посредством таких механизмов ежегодно финансируются автономные организации образования "Назарбаев университет" и "Назарбаев интеллектуальные школы", Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр "Астана" и ряд других организаций", - отмечает ведомство.

ВАП дала рекомендацию правительству РК рассмотреть возможность изменения способа финансирования, так как действующий механизм не приводит к росту активов государства (нет увеличения уставных капиталов юрлиц) и не обеспечивает достаточной прозрачности расходования средств.

В результате в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений. Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам.

Такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах.

При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

Первые руководители юрлиц, получающих трансферты, несут ответственность за достижение показателей результатов, определенных в планах развития госорганов, своих долгосрочных стратегиях и паспортах соответствующих бюджетных программ. Кроме того, они также отвечают за обоснованность и достоверность отчетов об использовании полученных средств.

Данные изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, ранее в декабре прошлого года глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о выявленных при проверке Nazarbayev University нарушениях.

До этого в мае прошлого года глава Министерства науки и высшего образования негативно высказался о деятельности Назарбаев Университета. По его словам, при значительном финансировании, "за 15 лет нет никакого результата".

Кроме того, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Помимо этого, член Высшей аудиторской палаты в текущем году указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

А в конце марта этого года депутат Марат Башимов потребовал срочно рассекретить итоги аудита по Nazarbayev University и ОСМС.