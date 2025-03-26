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Депутат потребовал срочно рассекретить итоги аудита по Nazarbayev University и ОСМС

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депутат мажилиса Марат Башимов
Марат Башимов. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат Марат Башимов на заседании мажилиса заявил, что казахстанцы не видят проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и потребовал отчеты за прошлые годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо отметить, что со стороны общества вызывает вопросы несвоевременное информирование о принятых важных аудиторских заключений. Например, на сайте Высшей аудиторской палаты до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года. Последнее аудиторское заключение датируется 11 августа 2022 года.

Мы не видим полных результатов проверок Высшей аудиторской палаты по сельскому хозяйству, ОСМС, Nazarbayev University. К примеру, в декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в Nazarbayev University. Однако полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована", - заявил депутат.

По мнению депутата Марата Башимова, у аудиторов "интересная логика" - они засекречивают данные о государственных деньгах.

"Вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет. (…) Просим Высшую аудиторскую палату незамедлительно опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы, обеспечить строгое соблюдение конституционных норм о прозрачности бюджетного процесса и аудиторского контроля", - добавил он.

Напомним, в декабре 2024 года глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о выявленных при проверке Nazarbayev University нарушениях.

Кроме того, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Помимо этого, член Высшей аудиторской палаты в текущем году указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2230701-deputat-potreboval-srochno-opublikovat-rezultaty-proverki-vap-po-nazarbayev-university-i-osms/