Рост зарплат не привел к улучшению качества жизни казахстанцев, заявил эксперт

С повышением уровня доходов обычно ожидается улучшение качества жизни. Но казахстанцы продолжают тратить много денег на продукты питания, что является негативным показателем. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Несмотря на рост средней зарплаты в Казахстане до 434 982 тенге, качество жизни граждан не улучшилось, по мнению эксперта Азамата Саменова.

Казахстанцы продолжают тратить около 50% доходов на продукты питания, что, согласно закономерности Энгеля, указывает на низкий уровень жизни.

Наблюдается растущее неравенство между регионами Казахстана, где жители некоторых областей тратят большую долю доходов на питание, что свидетельствует о более высокой нагрузке на семейные бюджеты.

Средняя заработная плата в Казахстане достигла 434 982 тенге, увеличившись на 11,4% за три последних месяца 2024 года.

Однако, как сообщает независимый эксперт Азамат Саменов в своей статье для издания Economy.kz, казахстанцы продолжают тратить около половины своих доходов на продукты питания.

При этом за последние 7 лет уровень средней зарплаты повысился в 2,6 раза.

О чем говорят траты на продукты

"В XIX веке немецкий статистик Энгель выявил закономерность, которая связывает уровень жизни с долей расходов на продовольствие.

Согласно его наблюдениям, чем больше семья или человек тратит на еду, тем ниже их уровень жизни, поскольку остается меньше средств на другие потребности – образование, здоровье, развлечения, инвестиции", – сообщается в источнике.

Это объясняется тем, что в основе модели потребления потребности распределяются в определенной иерархии. Так, в первую очередь удовлетворяются базовые потребности (еда, жилье), а затем уже более сложные (связанные с комфортом и развитием).

Ситуация в Казахстане

"Однако, несмотря на значительный рост среднемесячной заработной платы, доля расходов семей на продовольственные товары практически не изменилась и остается на уровне около 50%.

Более того, в сравнении с 2017 годом она даже выросла – с 46,6% до 50% в 2024 году", – отмечает эксперт.

Доля расходов домашних хозяйств на продовольственные товары. Источник: Economy.kz

Это указывает на то, что реальный уровень жизни в среднем по Казахстану не изменился и даже имеет некоторую негативную тенденцию с 2017 года (хотя показатель был выше в 2020 году).

Соответственно, значительная часть доходов все еще тратится на продукты питания – то есть базовые потребности.

"Более того, анализ региональной структуры расходов на питание в Казахстане показывает нарастающий разрыв между регионами, что свидетельствует о растущем неравенстве в уровне жизни населения.

Наибольшую долю своих доходов на продукты питания тратят жители Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областей, что свидетельствует о более высокой нагрузке на семейные бюджеты в этих регионах", – сообщает эксперт.

Ранее мы рассказывали, на сколько изменились заработные платы казахстанцев в долларах и евро.

Также сообщалось, что средней зарплаты в Казахстане может хватить в среднем на 145 килограммов говядины или на 263 килограмма мяса птицы.