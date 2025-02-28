Рост зарплат не привел к улучшению качества жизни казахстанцев, заявил эксперт

С повышением уровня доходов обычно ожидается улучшение качества жизни. Но казахстанцы продолжают тратить много денег на продукты питания, что является негативным показателем. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Несмотря на рост средней зарплаты в Казахстане до 434 982 тенге, качество жизни граждан не улучшилось, по мнению эксперта Азамата Саменова.
- Казахстанцы продолжают тратить около 50% доходов на продукты питания, что, согласно закономерности Энгеля, указывает на низкий уровень жизни.
- Наблюдается растущее неравенство между регионами Казахстана, где жители некоторых областей тратят большую долю доходов на питание, что свидетельствует о более высокой нагрузке на семейные бюджеты.
Средняя заработная плата в Казахстане достигла 434 982 тенге, увеличившись на 11,4% за три последних месяца 2024 года.
Однако, как сообщает независимый эксперт Азамат Саменов в своей статье для издания Economy.kz, казахстанцы продолжают тратить около половины своих доходов на продукты питания.
При этом за последние 7 лет уровень средней зарплаты повысился в 2,6 раза.
О чем говорят траты на продукты
"В XIX веке немецкий статистик Энгель выявил закономерность, которая связывает уровень жизни с долей расходов на продовольствие.
Согласно его наблюдениям, чем больше семья или человек тратит на еду, тем ниже их уровень жизни, поскольку остается меньше средств на другие потребности – образование, здоровье, развлечения, инвестиции", – сообщается в источнике.
Это объясняется тем, что в основе модели потребления потребности распределяются в определенной иерархии. Так, в первую очередь удовлетворяются базовые потребности (еда, жилье), а затем уже более сложные (связанные с комфортом и развитием).
Ситуация в Казахстане
"Однако, несмотря на значительный рост среднемесячной заработной платы, доля расходов семей на продовольственные товары практически не изменилась и остается на уровне около 50%.
Более того, в сравнении с 2017 годом она даже выросла – с 46,6% до 50% в 2024 году", – отмечает эксперт.
Это указывает на то, что реальный уровень жизни в среднем по Казахстану не изменился и даже имеет некоторую негативную тенденцию с 2017 года (хотя показатель был выше в 2020 году).
Соответственно, значительная часть доходов все еще тратится на продукты питания – то есть базовые потребности.
"Более того, анализ региональной структуры расходов на питание в Казахстане показывает нарастающий разрыв между регионами, что свидетельствует о растущем неравенстве в уровне жизни населения.
Наибольшую долю своих доходов на продукты питания тратят жители Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областей, что свидетельствует о более высокой нагрузке на семейные бюджеты в этих регионах", – сообщает эксперт.
Ранее мы рассказывали, на сколько изменились заработные платы казахстанцев в долларах и евро.
Также сообщалось, что средней зарплаты в Казахстане может хватить в среднем на 145 килограммов говядины или на 263 килограмма мяса птицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224068-rost-zarplat-ne-privel-k-uluchsheniyu-kachestva-zhizni-kazahstancev-zayavil-ekspert/