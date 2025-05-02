Акцизы на бензин и дизель будут меняться вместе с ценами в Казахстане

В Казахстане ввели формулы для расчета акцизов на бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов. Кто будет платить налог по особым ставкам, читайте в материале NUR.KZ.

Министерство национальной экономики опубликовало постановление, которое устанавливает новые правила определения ставок акцизов на топливо, то есть налога, который производители и импортеры платят в госбюджет при реализации бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива.

Согласно документу, опубликованному на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, сами акцизы остались прежними.

Так, для 1 тонны бензина действуют следующие ставки:

оптовая реализация производителями – 38 134 тенге ;

; оптовая реализация физлицами и юрлицами – 0 тенге ;

; розничная реализация производителями – 38 634 тенге ;

; розничная реализация физлицами и юрлицами – 500 тенге ;

; для импорта – 38 134 тенге.

Для дизельного топлива акцизы следующие:

оптом для производителей – 35 726 тенге ;

; оптом для физлиц и юрлиц – 0 тенге ;

; розница для производителей – 35 786 тенге ;

; розница для физлиц и юрлиц – 60 тенге ;

; для импорта – 35 726 тенге.

Для других видов топлива (газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо) за тонну уплачиваются следующие суммы:

оптом для производителей – 38 134 тенге ;

; оптом для физлиц и юрлиц – 0 тенге ;

; розница для производителей – 38 634 тенге ;

; розница для физлиц и юрлиц – 500 тенге ;

; для импорта – 38 134 тенге ;

; оптом для производителей бензанола, если топливо сделано из бензина, по которому уже уплатили акциз, или биоэтанола отечественного производства – 3 000 тенге.

При этом стандартные акцизы теперь могут быть изменены. Дело в том, что, согласно постановлению, у некоторых видов топлива будет действовать свой "ценовой порог":

для бензина марки АИ-92 и АИ-93, газохола, бензанола и прочих видов топлива – 214 584 тенге за тонну ;

; для дизтоплива – 284 350 тенге за тонну.

При оптовой и розничной реализации этих нефтепродуктов, если будут превышены эти "пороги", производители и поставщики должны платить налог не по стандартным ставкам, а по тем, которые будут рассчитываться по особой формуле, учитывающей средние оптовые цены.

Новые правила определения ставок начнут действовать спустя 10 дней после официального опубликования постановления, то есть уже 11 мая текущего года.