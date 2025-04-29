Что изменится после модернизации электросетей в Казахстане, ответил министр

Экономика Казахстана растет, а вместе с ней - и аппетиты к электроэнергии. Хватит ли стране мощностей, чтобы обеспечить этот рост? Как модернизируются электросети для новых нагрузок? Какие проекты в генерации готовятся к запуску и сколько это будет стоить? Об этом в интервью NUR.KZ рассказал министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

- Ерлан Кудайбергенович, много говорится о росте экономики, но хватит ли на этот рост главного ресурса - электроэнергии? Насколько серьезна угроза дефицита мощности в Казахстане сегодня, и не тормозит ли уже энергетика развитие страны?

- Вы правы, рост экономики и рост энергопотребления неразрывно связаны. Мы видим стабильное увеличение спроса на электроэнергию, и наша главная задача - гарантировать, чтобы энергетический сектор был не тормозом, а надежной опорой для экономического развития.

Скажу так: для покрытия обычных, повседневных нужд своей электроэнергии Казахстану хватает. Но бывают моменты пиковых нагрузок, когда потребление резко возрастает, и чтобы гарантировать надежность, чтобы у всех был свет и система работала без сбоев, мы дополнительно, по плану, закупаем некоторый объем электроэнергии у наших соседей. Сам факт того, что нам нужна эта "подстраховка" в пиковые часы, четко говорит: пора активно строить новые собственные электростанции с запасом мощности.

Именно поэтому у нас в планах ввести около 26 ГВт новых мощностей к 2035 году. И, конечно, параллельно нужно серьезно обновлять наши электросети, ведь их износ сейчас составляет в среднем 67%. Мы видим эти задачи и системно работаем над их решением.

- Как конкретно министерство собирается решать проблему? Какие реальные проекты по строительству электростанций - газовых, угольных, - находятся сейчас в активной стадии? И когда казахстанцы увидят от них реальную отдачу?

- Во-первых, мы продолжаем модернизацию и расширение действующих станций - это даст нам порядка 5,6 ГВт дополнительных мощностей. Во-вторых, мы делаем ставку на строительство современных и эффективных газовых станций. Около 2,5 ГВт маневренных мощностей планируется построить в разных регионах по итогам прозрачных аукционов. Есть проекты, реализуемые в рамках межправительственных соглашений - это еще около 2 ГВт. Отдача от этих проектов будет поступательной, по мере их ввода в эксплуатацию в течение ближайших лет.

- Построить станции - полдела. Наши электросети выдержат растущие нагрузки и подключение новых объектов? Как рядовой потребитель почувствует эффект от этой модернизации - станет меньше отключений, перепадов напряжения?

- Модернизация сетей - абсолютно ключевая задача. Без надежной доставки энергии любая генерация теряет смысл. Поэтому в рамках Национального проекта до 2029 года мы обновляем 77,5 тысяч километров линий электропередач разного напряжения. Это огромный объем, сравнимый с двумя экваторами, и на это направляется 2,7 триллиона тенге.

Эффект для потребителя будет прямым: повышение надежности электроснабжения, снижение количества отключений и перепадов напряжения, а также возможность подключать новые дома, предприятия, социальные объекты без ограничений по мощности. Это инвестиции в качество жизни казахстанцев.

Фото: Ерлан Аккенженов

- Ставка делается на газовые станции. Но не получится ли так, что газа на всех не хватит - и на экспорт, и на внутренний рынок, и на новые ТЭЦ? Насколько обеспечены эти планы реальными ресурсами газа?

- Это очень правильный и стратегически важный вопрос. Газ действительно становится ключевым энергоресурсом - и для комфорта в домах, и для промышленности, и для современной, более чистой энергетики. Спрос на него в Казахстане растет очень динамично.

Чтобы надежно обеспечить этот растущий спрос и избежать дефицита в будущем, мы подходим к вопросу комплексно. Активно работаем над увеличением собственной ресурсной базы газа: стимулируем геологоразведку, помогаем осваивать новые месторождения. Параллельно наращиваем мощности по переработке газа, строя новые ГПЗ на Кашагане, в Мангистау, прорабатывая проект на Карачаганаке, чтобы получать больше товарного газа.

Но важно понимать: обеспечить Казахстан газом на десятилетия вперед - это огромная работа, требующая постоянных, многомиллиардных инвестиций. Нужно разрабатывать новые, часто более сложные и дорогие в освоении месторождения, строить современные заводы и газопроводы.

Чтобы обеспечить предсказуемость для отрасли и потребителей, правительством еще в прошлом году был утвержден долгосрочный график поэтапной корректировки предельных оптовых цен на газ. Он изначально был рассчитан так, чтобы изменения были максимально плавными и постепенными, давая возможность и экономике, и населению адаптироваться.

Цель такого подхода - найти баланс: с одной стороны, создать экономические условия, которые позволят отрасли покрывать затраты и привлекать необходимые инвестиции для своего развития и надежного газоснабжения страны в будущем, а с другой - обеспечить доступность этого важного ресурса для всех потребителей.

Если мы не будем системно работать над этим балансом, не обеспечим возможность для развития и обновления отрасли, то в будущем страна реально может столкнуться с рисками для стабильного газоснабжения. Поэтому наша задача - продолжить эту работу по поиску оптимальных решений, которые позволят и эффективно развивать газовую отрасль, и защитить интересы потребителей, в том числе через адресные меры социальной поддержки.

- Все говорят о ВИЭ, но как мы знаем, солнце и ветер нестабильны. Как решается проблема балансировки энергосистемы при росте доли ВИЭ? Не получится ли так, что мы построим много ветряков, а работать система стабильно не сможет?

- Казахстан обладает огромным потенциалом ВИЭ, и мы его планомерно развиваем через механизм аукционов. Доля ВИЭ в выработке электроэнергии стабильно растет и составляет сегодня 6,43%.

Вы правы, главная особенность солнца и ветра - их переменчивость. Поэтому успешная интеграция больших объемов ВИЭ требует двух ключевых условий, над которыми мы работаем.

Первое - это развитие "умных" сетей (Smart Grid), способных гибко управлять потоками энергии. Второе - наличие достаточных маневренных мощностей (это гидроэлектростанции и, в первую очередь, современные газовые станции), которые могут быстро подхватить нагрузку, когда ВИЭ снижают выработку. Только в таком комплексе система будет работать надежно.

- Модернизация и новое строительство стоят огромных денег. Готовы ли иностранные инвесторы вкладываться в казахстанскую энергетику? И главный вопрос для потребителей: не означает ли все это неизбежный и значительный рост тарифов на электроэнергию в ближайшие годы? Кто в итоге заплатит за эту модернизацию?

- Энергетика - это всегда долгосрочные инвестиции. Чтобы они приходили, нужны понятные и стабильные правила игры. Мы над этим постоянно работаем: совершенствуем законодательство, внедряем прозрачные аукционы, используем механизм "Тариф в обмен на инвестиции". Интерес к нашим проектам со стороны инвесторов, в том числе иностранных, есть.

Что касается тарифов - да, масштабная модернизация требует ресурсов. Но важно понимать: сегодняшние инвестиции - это гарантия надежного и бесперебойного энергоснабжения завтра.

Без обновления изношенной инфраструктуры мы рискуем столкнуться с гораздо большими проблемами и издержками в будущем. Поэтому определенная корректировка тарифов происходит, но мы делаем все, чтобы она была поэтапной, предсказуемой и обязательно учитывала социальные аспекты и необходимость поддержки уязвимых слоев населения. В конечном счете, наша задача - сделать так, чтобы эта цена была экономически обоснованной и посильной, а средства использовались максимально эффективно.

- Энергетика - сфера, где вращаются огромные деньги, и всегда есть риски коррупции, особенно при больших стройках. Какие конкретные механизмы контроля и прозрачности внедряет Министерство, чтобы эти триллионы на модернизацию не разворовали?

- Позиция государства и Министерства здесь абсолютно принципиальная - нулевая терпимость к коррупции. Мы внедряем конкретные механизмы для минимизации рисков.

Во-первых, это максимальная цифровизация процессов - закупок, мониторинга проектов - что снижает человеческий фактор. Во-вторых, это усиление внутреннего аудита и контроля на всех этапах реализации инвестпрограмм. В-третьих, это тесное взаимодействие с Антикоррупционной службой и другими надзорными органами. Все крупные проекты проходят обязательную государственную экспертизу.

Мы стремимся к тому, чтобы информация о ходе реализации ключевых проектов была максимально доступной и понятной для общества.

- Кто будет работать на новых станциях и обслуживать модернизированные сети? Признаете ли вы проблему дефицита квалифицированных энергетиков, и что делается, чтобы молодежь шла работать в эту не самую популярную сегодня отрасль?

- Дефицит квалифицированных кадров - это действительно серьезный вызов для отрасли, и мы им занимаемся вплотную. Нужно сделать профессию энергетика снова престижной и привлекательной.

С этого года мы начинаем программу ежегодного повышения зарплат производственному персоналу на 15%. Активно работаем с вузами и колледжами, чтобы их программы соответствовали реальным потребностям, чтобы было больше грантов на нужные специальности.

Важно также создавать условия для карьерного роста на самих предприятиях, чтобы люди видели перспективу. Без людей никакие технологии работать не будут.

- Удалось ли окончательно победить "серого" майнера, который еще недавно ставил энергосистему на грань коллапса? Нет ли риска, что они снова появятся и сведут на нет все усилия по балансировке системы?

- Ситуация с нелегальным майнингом, которая была несколько лет назад, потребовала решительных действий со стороны государства. Были приняты законодательные меры, усилен контроль, проведена большая работа по выявлению и отключению незаконных потребителей. На сегодня можно сказать, что эта проблема в целом взята под контроль, и энергосистема больше не испытывает таких шоковых нагрузок. Но мы понимаем, что риски могут сохраняться, поэтому мониторинг и контроль за нелегальным потреблением электроэнергии продолжаются на постоянной основе.

- Какие три самые главные задачи по развитию именно электроэнергетики стоят перед Министерством на ближайший год, чтобы казахстанцы чувствовали себя уверенно в плане энергоснабжения?

- На ближайший год у нас три ключевых приоритета в электроэнергетике.

Первое - это безусловное обеспечение надежности текущего энергоснабжения, особенно качественная подготовка и прохождение предстоящего осенне-зимнего периода.

Второе - это переход от планирования к активной фазе реализации самых важных проектов по строительству новой генерации и модернизации сетей в рамках Нацпроекта. Нужно начинать строить.

И третье - это продолжение работы по совершенствованию законодательной базы и рыночных механизмов, чтобы наша энергетика становилась более эффективной, инвестиционно привлекательной и отвечала вызовам времени.