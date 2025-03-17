В Казахстане ужесточают госконтроль за розничными ценами на товарный газ

Госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка - в Казахстане ужесточают госконтроль за ценами, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Как сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты, госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации госоргана.

"В ходе госаудита деятельности нацкомпании Qazaq Gaz, ее дочерних организаций и процессов ценообразования на газ для внутренних и внешних потребителей был выявлен серьезный законодательный пробел.

Аудиторы установили, что розничная реализация газа через газораспределительные компании не подлежит госрегулированию цен. Согласно закону, их деятельность началась после января 2017 года. Как следствие, это давало возможность организациям приобретать у АО "Qazaq Gaz" товарный газ и продавать его по завышенной стоимости, получая доход от посреднических услуг", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, как отмечается в сообщении ведомства, правительству РК было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс.

"В результате необходимые поправки были внесены. С 1 января 2025 года госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа распространяется на всех субъектов рынка, включая газораспределительные компании", - добавили в госоргане.

Ранее глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, на каком уровне должны быть цены на газ. Министр сообщил, что товарный газ в настоящее время в РК субсидируется за счет экспорта и с целью выравнивания ситуации на рынке было принято решение о постепенном выравнивании цены до уровня нулевой рентабельности.

По расчетам QazaqGaz, которые предварительно рассматривались на уровне правительства, для достижения этой цели в течение пяти лет ежегодно необходимо повышать цены на 30%.

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