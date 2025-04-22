Ускоряет ли импортозависимость рост цен на продукты в Казахстане

Казахстан импортирует многие продовольственные товары, и они дорожают быстрее, чем отечественные. Некоторые из них в итоге влияют на инфляцию в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан сильно зависит от импорта многих продуктов питания, включая сахар (73,5% рынка), рыбную продукцию (61,4%), сигареты, колбасы и мясо птицы.

Влияние импорта на внутренние цены неоднозначно: в некоторых случаях рост цен на импорт приводит к росту цен внутри страны, в других - связь не прослеживается.

Импортозависимость затрудняет контроль инфляции в Казахстане, особенно когда цены растут в странах-импортерах, как например, в случае с рыбной продукцией, где более 85% - импорт.

Казахстан зависит от импорта по многим категориям товаров. Однако это касается не только высокотехнологичной продукции, вроде смартфонов, ноутбуков и бытовой техники, но даже продуктов питания.

Как отмечает портал Finprom, страна сильно зависит от заграничных поставок сахара – на отечественных производителей приходится лишь 26,5% рынка, тогда как остальные 73,5% "принадлежат" иностранным производителям.

Похожая картина наблюдается и с рыбной продукцией – казахстанские компании обеспечивают лишь 38,5% рынка, то есть импортозависимыми являются 61,4% рынка. Относительно высокая зависимость у Казахстана от поставок сигарет (23,3%), колбас (35,2%), мяса птицы (20,2%) и другой мясной продукции (29,1%).

Импортозависимость Казахстана. Инфографика: finprom.kz

При этом не всегда импортозависимость напрямую провоцирует рост цен в стране, но зачастую влияет косвенно. Так, например, стоимость импортных поставок рыбы в Казахстан за год выросла на 10,7%, а цены внутри страны в итоге стали выше на 9,1%.

Интересно, что импортные поставки сахара и кондитерских изделий из него за год подорожали всего на 0,4%, но это не помешало потребительским ценам внутри страны вырасти сразу на 7,1%. То есть можно отметить, что не всегда наблюдается связь "импорт подорожал – цены в стране выросли".

Во многих случаях импортные цены растут быстрее, чем дорожают продукты на рынке Казахстана, тогда как иногда наблюдается обратная ситуация – импорт становится дешевле, но цены все равно растут. Так, например, было с колбасами – поставки из других стран стали дешевле на 1,5%, но цены в Казахстане все равно выросли на 5,5%.

К слову, импортировать алкоголь и другие напитки стало дороже на 12,4%, но цены на алкогольную продукцию внутри страны выросли только на 9,4%, а вот с табаком произошла обратная ситуация – импорт подорожал на 3,7% за год, а цены в Казахстане выросли на 14,6%.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, на потребительские цены влияет не только доля импорта на рынке, но и внутренние издержки и другие факторы, влияющие на ценообразование.

Тем не менее в некоторых странах, например в России, откуда Казахстан активно ввозит продукты питания, цены растут быстрее, а по ряду категорий уже выше казахстанских. Это способствует ускорению инфляции и у нас.

Яркий пример – рыбная продукция. Более 85% рыбы на казахстанском рынке – импорт. По состоянию на январь 2025 года импорт здесь подорожал на 10,7% за год, а из стран СНГ – почти на 20%. В итоге и внутри страны рыба подорожала на 9,1%. Если же взять февральский рост цен, то он уже достиг 10,1%.

Цены в Казахстане и России. Инфографика: finprom.kz

Проблема импортозависимости не только в росте цен, а в том, что государству тяжело контролировать инфляцию, когда она "приходит извне". Естественно, остановить ее также становится трудно.