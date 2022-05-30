Бытовая техника подорожала в Казахстане

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В последнее время казахстанцы постоянно сталкиваются с ростом цен. Это коснулось и бытовых приборов. Насколько они подорожали, узнали журналисты NUR.KZ.

Рост цен на бытовые товары - закономерный и ожидаемый процесс. Дело в том, что данный сектор экономики практически полностью зависит от импорта и любые внешние факторы будут влиять на стоимость конечного продукта.

Казахстан импортозависим по всем видам бытовой техники. Если в случае с холодильниками и морозильниками существует минимальное производство - в 2022 году на 144,9 тыс. завезенных приборов было изготовлена 322 отечественных холодильника, то в случае с другой техникой нет даже этого.

По данным аналитиков Energyprom, за первый квартал в Казахстан завезли 150,8 тыс. стиральных машин и машин для сушки белья, 89,1 тыс. бытовых пылесосов, 181,9 тыс. миксеров, измельчителей, соковыжималок и других приборов, которые в Казахстане не производятся.

Как выросли цены

В среднем по стране цены на бытовые товары в апреле выросли на 18,1% за год. Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Алматинской области - рост составил сразу 21,5% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (20,7% за год) и Северо-Казахстанская (20%) области.

Инфографика: energyprom.kz

Среди бытовой техники сильнее всего подорожали пылесосы - за год сразу на 25,1%, следом идут стиральные и посудомоечные машины - на 22%. Рост цен коснулся также кухонных плит - на 17,2% и холодильников с морозильниками - на 15,8% за год.

На этом фоне интересны будут показатели обеспеченности семей бытовыми приборами.

Ранее мы писали, что по части электроники в Казахстане явно наблюдаются некоторые проблемы с обеспеченностью. Например, ноутбуки есть только у половины казахстанских семей. С бытовыми товарами ситуация лучше, но зависит от категории.

Согласно данным Бюро национальной статистики, обеспеченность казахстанских домашних хозяйств бытовыми товарами распределилась следующим образом:

кухонная плита - имеют 100% казахстанских семей;

казахстанских семей; холодильники - 99,7% семей;

семей; стиральные машины - 96,1%;

пылесосы - 94,1%;

микроволновки - 79,1%.

Что касается других видов бытовой техники, то показатели обеспеченности ими значительно ниже. Уровень обеспеченности также зависит и от местности, где проживает семья.

У населения, проживающего в городских районах выше, чем у сельского уровень обеспеченности по таким бытовым приборам, как стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, кондиционер, обогреватель, посудомоечная машина.

В то же время обеспечение сельчан холодильниками, морозилками, швейными машинками, напротив, выше, чем у горожан.

Инфографика: energyprom.kz

Путем подсчетов можно определить, что по некоторым видам бытовых приборов явно наблюдается перенасыщение, тогда как по другим - недостаток.

Например, на 100 казахстанских семей приходится 102 холодильника и 102 кухонных плиты. Высокий уровень обеспечения также наблюдается у стиральных машин - 97 штук на 100 семей и пылесосов - 95 штук на 100 семей.

Далеко не каждая семья обладает микроволновыми печами - на 100 семей приходится лишь 79 микроволновок. Однако самый низкий показатель касается посудомоечных машин - только четыре семьи из ста обладают данной техникой.

Инфографика: energyprom.kя

Стоит отметить, что данные соотношения не являются показателем финансового состояния казахстанских семей. Большинство указанных в статистике бытовых приборов слишком специфичны и могут быть просто-напросто не нужны большинству семей.

Необходимый минимум - холодильник и кухонная плита есть у всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971651-bytovaya-tehnika-podorozhala-v-kazahstane/