Сколько стоит бензин АИ-95 на заправках в Алматы

Бензина АИ-95 в Алматы в ноябре в среднем стоил 261 тенге. Но сейчас на многих сетевых заправках мегаполиса цены намного выше этого показателя. Со стоимостью топлива ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действуют предельные цены на бензин – 205 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения. Но такая стоимость является максимальной только для марок АИ-92 и АИ-93.

Следовательно, на стоимость бензина АИ-95 и АИ-96 госрегулирование не влияет, поэтому автозаправочные станции могут устанавливать ее по своему усмотрению. Но цены на эти марки, к слову, последнее время в некоторых регионах оставались относительно стабильными.

Например, в Алматы средняя стоимость 95-го и 96-го бензина, согласно данным Бюро национальной статистики, уже 14 месяцев, включая ноябрь 2024 года, составляет 261 тенге. А 98-го – 303 тенге.

Но в декабре некоторые алматинские водители начали замечать резкий рост цен на эти марки. В связи с этим 10 декабря 2024 года мы зафиксировали стоимость бензина на некоторых сетевых автозаправочных станциях (АЗС) мегаполиса.

Сколько стоит бензин на заправках Алматы

Так, на одной из АЗС сети Sinooil стоимость бензина АИ-95 составляет 269 тенге. Это уже на 8 тенге больше среднего по городу показателя, который был в ноябре.

На заправке Royal Petrol стоимость данной марки составила 270 тенге. Здесь также был и 98-ой бензин за 340 тенге.

На Qazaq Oil 95-ый бензин стоит 271 тенге. А марка АИ-98 здесь дешевле, чем в среднем по городу – 297 тенге.

Стоимость АИ-95 на автозаправочной станции компании "Газпромнефть" составила 277 тенге. АИ-98 тут нет, зато есть бензин марки АИ-100 за 475 тенге.

Цена на бензин марки Prime 95 на одной из АЗС Helios в Алматы между тем равна 278 тенге. В данном случае его стоимость на 17 тенге выше среднего показателя в ноябре.

Стоимость бензина в Алматы 10 декабря 2024 года (тенге) АЗС АИ-95 АИ-98 Sinooil 269 – Royal Petrol 270 340 Qazaq Oil 271 297 Газпромнефть 277 – Helios 278 –

А регулируемый бензин марки АИ-92 на всех посещенных нами заправках стоит максимальные 205 тенге.

Отметим, что цены на бензин в целом по Казахстану последний год все равно планомерно росли. Например, в сентябре прошлого года марки АИ-95 и АИ-96 в среднем по стране стоили 249 тенге, а АИ-95 – 261 тенге.

А в ноябре 2024 года – 257 тенге и 294 тенге соответственно. Таким образом, за это время рост цен составил 3,2% и целых 12,6%. На сколько топливо подорожает в декабре, узнаем по его итогам.