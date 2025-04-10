Какие продукты питания не должны подорожать из-за нового НДС в Казахстане

Рост ставки налога на добавленную стоимость вызвал опасения о подорожании товаров и услуг среди казахстанцев. Но в мажилисе было отмечено, что главные продукты питания не подорожают, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируется повышение ставки НДС до 16%, что вызвало опасения о росте цен на товары и услуги.

Зампремьер-министра Серик Жумангарин заявил, что цены на социально значимые продукты питания будут жестко контролироваться правительством.

В перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований, включая хлеб, молоко, яйца, мясо и основные овощи.

Новый проект Налогового кодекса был представлен 9 апреля в мажилисе. Вместе с тем отмечались такие изменения, как повышение ставки НДС до 16% и порога для уплаты этого налога до 40 млн тенге вместо ранее предложенных 15 млн тенге.

В ответ депутат озвучил опасения, что нагрузка в итоге будет возложена на бизнес. А это может привести к тому, что предприниматели повысят цены на товары и услуги.

Однако в ходе пленарного заседания мажилиса зампремьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что стоимость социально значимых товаров будет контролироваться.

"Это заблуждение, что цены везде поднимутся для конечного пользователя. Это зависит от рынков, от их эластичности.

И есть рынки, которые не являются эластичными – в данном случае это продукты питания, допустим.

Они прежде всего находятся на контроле правительства. Поэтому мы социально значимые продукты питания на жестком контроле будем держать. Социальные медикаменты, и так далее и тому подобное", – отметил зампремьер-министра.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цены на какие продукты питания будут контролировать

Напомним, что в Перечень социально значимых продуктов питания входят 19 товаров, включая муку, хлеб и макаронные изделия, соль, яйца I категории, гречневую крупу, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядину и курицу, молоко, кефир и творог.

Также к ним относятся некоторые виды овощей – картофель, морковь, лук и капуста.

То есть это те продовольственные товары, которые относятся к категории первой необходимости и повседневного спроса. А повышение их стоимости может отразиться на уровне жизни наиболее уязвимых слоев населения.

Поэтому правительство, согласно сообщению Серика Жумангарина, будет стремиться контролировать цены на данный перечень.

При этом важно помнить, что повышение НДС еще не вступило в силу – до утверждения правок законопроект должны утвердить еще во втором чтении в мажилисе, а затем в сенате. И только после этого его передадут на подпись президенту.

Напомним, что в проекте нового налогового кодекса также предусмотрено снижение НДС для некоторых сфер деятельности в Казахстане.

Также предлагается освободить от налогов пенсии казахстанцев. А для старых автомобилей могут снизить ставки транспортного налога.