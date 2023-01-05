Что сильнее всего подорожало в Казахстане в 2022 году

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Прошедший год показал рекордный рост цен на многие товары и услуги. О том, что сильнее всего подорожало в декабре, рассказали аналитики Бюро национальной статистики РК.

По итогам декабря инфляция в Казахстане побила очередной рекорд, превысив отметку 20%.

В месячном же разрезе наблюдается небольшое замедление темпов роста цен – 1,2% против 1,4% в ноябре. Продукты питания за месяц подорожали на 1,6%, непродовольственные товары – на 1,3% а платные услуги – на 0,5%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях – по 1,9%. В Шымкенте и Мангистауской области наблюдался самый низкий рост цен – по 0,7% в каждом из регионов.

Продукты питания сильнее всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях – по 2,5% в каждой, непродовольственные товары – в Костанайской области (на 2,2%), а стоимость платных услуг сильнее всего выросла в Жетысуской области – на 1,7%.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Источник данных: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало за месяц

В декабре 2022 года очень сильно выросли в цене свежие овощи. По данным аналитиков, огурцы подорожали на 35,6% за месяц, помидоры – на 14,6%, сладкий перец – на 8,4%, репчатый лук – на 7,9%, а свекла – на 3,8%.

В то же время сахарный песок подешевел на 3,8%, а лимоны – на 0,9%.

Что касается непродовольственных товаров, то сильнее всего за месяц подорожала техника. Так, например, беспроводные наушники выросли в цене на 7,7%, планшеты – на 6,3%, электрообогреватели – на 6,1%, а ноутбуки – на 3,7%.

Заметно подорожала и бытовая химия. Цены на средства для мытья посуды выросли на 4,5%, а стиральные порошки подорожали на 4%.

Сфера услуг подверглась самому небольшому приросту цен в декабре. Так, повышение цен отмечено на услуги медицинского страхования туристов – на 7,3%, а также на мойку машин – на 3,8%.

В то же время наблюдалось снижение стоимость тарифов на центральное отопление и горячую воду – по 0,4%.

Что сильнее всего подорожало за год

По итогам года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

Инфляция в 2022 году в Казахстане.: Бюро национальной статистики

Сильнее всего за год, то есть по отношению к декабрю 2021 года, подорожал сахар-рафинад – сразу на 92,7%. На втором месте оказалось хозяйственное мыло, стоимость которого выросла на 87,6%. Замыкают тройку канцтовары, рост цен на которые составил 70,3%.

Стоит отметить, что в рекордном 2022 году были и товары, которые, наоборот, за год заметно подешевели. Цены упали на сжиженный газ в баллонах – на 23%, а также на белокочанную капусту – на 15,2%.

Тем не менее потребительская инфляция все равно является рекордной не только для 2022 года, но и для предыдущих лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004183-chto-podorozhalo-silnee-vsego-v-kazahstane-v-2022-godu/