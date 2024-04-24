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Уровень бедности в Казахстане не снижается второй год подряд

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году доля малообеспеченного населения в Казахстане составила 5,2%. Этот показатель не снижается с 2021 года, а в ряде регионов он заметно выше. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Высокая инфляция негативно сказывается на покупательной способности граждан и, соответственно, на их благосостоянии. Согласно данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2023 года доля малообеспеченных граждан, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составила 5,1%.

Этот показатель заметно меньше того, что был зафиксирован в третьем квартале (5,6%). Однако, если взять весь 2023 год целиком, то окажется, что уровень бедности не снижается в Казахстане с 2021 года и по-прежнему составляет 5,2%.

Уровень бедности в Казахстане
Уровень бедности в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Примечательно, что в ряде регионов уровень бедности заметно превышает общереспубликанский показатель.

Так, например, больше всего малообеспеченных граждан проживает в Туркестанской области – 9%. Высокие показатели были зафиксированы в областях Абай и Жетісу – 8% и 7,8% соответственно, а также в Мангистауской области – 7%.

В Алматы доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 5,1%, в Шымкенте – 6,4%, а в Астане – лишь 2,4%.

Уровень бедности в регионах Казахстана в 2023 году
Уровень бедности в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит также отметить, что уровень бедности в Казахстане может заметно отличаться в зависимости от типа местности. В 2023 году в городах проживало лишь 4,1% малообеспеченных граждан, а в селах – 7%.

Антилидером по бедности в городах стала область Абай (7,9%), а в сельской местности – Мангистауская область (10,9%).

Напомним, уровень бедности в Казахстане определяется на основе регионального прожиточного минимума на душу населения. Он зависит от цен на товары и услуги, и в декабре 2023 года его среднереспубликанский показатель составил 47 672 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2090432-uroven-bednosti-v-kazahstane-ne-snizhaetsya-vtoroy-god-podryad/

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