Жители каких городов тратят на еду больше всего денег в Казахстане

В среднем на продовольственные товары казахстанцы тратят порядка 155 099 тенге в квартал. Самые большие расходы зафиксированы в Алматы – 218 196 тенге. Подробности о других регионах читайте на NUR.KZ.
Среднедушевые денежные расходы казахстанцев в четвертом квартале 2024 года составляли 309 257 тенге, то есть 103 086 тенге в месяц. Большая часть этой суммы уходит на продовольственные товары:
- продукты питания и напитки – 140 939 тенге в среднем на одного человека за квартал;
- питание вне дома – 7 180 тенге;
- алкоголь – 2 086 тенге;
- табачная продукция – 4 478 тенге.
Данный показатель является средним по стране – в разных регионах фиксируются разные расходы, и, согласно данным Бюро национальной статистики, именно жители Алматы в среднем тратят на продовольственные товары больше всего – 218 196 тенге в квартал, то есть 72 732 тенге в месяц только на еду, алкоголь, табачную продукцию и питание вне дома.
Важно отметить, что для отдельных категорий граждан сумма может показаться "заниженной" или, наоборот, "слишком высокой". Все дело в системе подсчета – она рассчитана в среднем на душу населения, в учет идут также и те граждане, которые, например, не ходят в заведения общепита, не покупают алкоголь или сигареты.
Следом после Алматы расположилась Астана – 186 685 тенге в квартал на продовольственные товары, то есть по 62 228 тенге в месяц, а на третьем месте оказалась Восточно-Казахстанская область – 180 926 тенге в квартал, или 60 309 тенге в месяц.
В Шымкенте расходы на продовольственные товары составили всего 120 937 тенге в среднем на душу населения, то есть только 40 312 тенге в месяц. Это один из самых низких показателей по стране.
Более низкие расходы зафиксированы только в двух областях: в Туркестанской области – 117 166 тенге в квартал, или 39 055 тенге в месяц, и в Кызылординской области – 111 118 тенге в квартал, или 37 039 тенге в месяц.
|Потребительские расходы в Казахстане
на душу населения
(4 квартал 2024 год)
|Регион
|Общая
сумма
|Еда
и напитки
|Питание
вне дома
|Алкоголь
|Табак
|Казахстан
|₸155 099
|₸140 939
|₸7 180
|₸2 086
|₸4 478
|Абай
|₸133 147
|₸123 169
|₸3 680
|₸1 700
|₸4 485
|Акмолинская
|₸141 889
|₸124 752
|₸4 072
|₸2 109
|₸10 593
|Актюбинская
|₸125 767
|₸118 211
|₸3 495
|₸616
|₸3 401
|Алматинская
|₸160 873
|₸144 119
|₸9 286
|₸1 961
|₸5 473
|Атырауская
|₸131 981
|₸125 533
|₸1 363
|₸910
|₸4 083
|ЗКО
|₸141 251
|₸129 297
|₸7 287
|₸1 622
|₸3 007
|Жамбылская
|₸149 011
|₸143 235
|₸1 721
|₸599
|₸3 390
|Жетісу
|₸170 983
|₸158 700
|₸6 977
|₸1 511
|₸3 572
|Карагандинская
|₸168 856
|₸146 510
|₸9 286
|₸4 088
|₸7 387
|Костанайская
|₸153 543
|₸134 046
|₸6 787
|₸3 471
|₸8 377
|Кызылординская
|₸111 118
|₸104 753
|₸2 255
|₸331
|₸3 759
|Мангистауская
|₸146 127
|₸136 653
|₸7 777
|₸434
|₸1 263
|Павлодарская
|₸161 381
|₸138 801
|₸11 641
|₸3 313
|₸7 216
|СКО
|₸158 642
|₸135 101
|₸8 120
|₸3 681
|₸10 980
|Туркестанская
|₸117 166
|₸113 651
|₸2 056
|₸399
|₸1 061
|Ұлытау
|₸155 638
|₸144 425
|₸4 228
|₸1 914
|₸4 521
|ВКО
|₸180 926
|₸158 412
|₸8 057
|₸4 375
|₸8 857
|Астана
|₸186 685
|₸162 520
|₸17 344
|₸2 663
|₸3 845
|Алматы
|₸218 196
|₸194 645
|₸13 659
|₸4 776
|₸3 854
|Шымкент
|₸120 937
|₸117 203
|₸2 348
|₸291
|₸1 062
|По данным Бюро национальной статистики
Примечательно, что некоторые регионы отличаются не общими расходами, а затратами на отдельные категории. Например, жители Астаны тратят больше всего денег на питание вне дома – 17 344 тенге среднем на человека за квартал.
Население Северо-Казахстанской области отличилось самыми высокими средними расходами на табачную продукцию – 10 980 тенге. Примерно столько же в среднем тратят и жители Акмолинской области – 10 593 тенге в квартал.
Алматинцы отличились среднедушевыми квартальными расходами не только на продукты питания и безалкогольные напитки (194 645 тенге), но также и на алкогольную продукцию (4 776 тенге).
В целом же можно отметить, что, независимо от общих сумм, все регионы отличились достаточно высокими расходами на продовольственные товары. В развитых странах доля расходов на продукты питания обычно не превышает 15%, но в Казахстане минимальный показатель составил 43,5%, который зафиксирован в Акмолинской области. В среднем по стране он вовсе составляет 50,1%.
Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230548-gde-kazahstancy-tratyat-bolshe-vsego-deneg-na-produkty-pitaniya/