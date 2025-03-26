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Жители каких городов тратят на еду больше всего денег в Казахстане

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среднем на продовольственные товары казахстанцы тратят порядка 155 099 тенге в квартал. Самые большие расходы зафиксированы в Алматы – 218 196 тенге. Подробности о других регионах читайте на NUR.KZ.

Среднедушевые денежные расходы казахстанцев в четвертом квартале 2024 года составляли 309 257 тенге, то есть 103 086 тенге в месяц. Большая часть этой суммы уходит на продовольственные товары:

  • продукты питания и напитки – 140 939 тенге в среднем на одного человека за квартал;
  • питание вне дома – 7 180 тенге;
  • алкоголь – 2 086 тенге;
  • табачная продукция – 4 478 тенге.

Данный показатель является средним по стране – в разных регионах фиксируются разные расходы, и, согласно данным Бюро национальной статистики, именно жители Алматы в среднем тратят на продовольственные товары больше всего – 218 196 тенге в квартал, то есть 72 732 тенге в месяц только на еду, алкоголь, табачную продукцию и питание вне дома.

Важно отметить, что для отдельных категорий граждан сумма может показаться "заниженной" или, наоборот, "слишком высокой". Все дело в системе подсчета – она рассчитана в среднем на душу населения, в учет идут также и те граждане, которые, например, не ходят в заведения общепита, не покупают алкоголь или сигареты.

Следом после Алматы расположилась Астана – 186 685 тенге в квартал на продовольственные товары, то есть по 62 228 тенге в месяц, а на третьем месте оказалась Восточно-Казахстанская область – 180 926 тенге в квартал, или 60 309 тенге в месяц.

В Шымкенте расходы на продовольственные товары составили всего 120 937 тенге в среднем на душу населения, то есть только 40 312 тенге в месяц. Это один из самых низких показателей по стране.

Более низкие расходы зафиксированы только в двух областях: в Туркестанской области – 117 166 тенге в квартал, или 39 055 тенге в месяц, и в Кызылординской области – 111 118 тенге в квартал, или 37 039 тенге в месяц.

Потребительские расходы в Казахстане
на душу населения
(4 квартал 2024 год)
Регион Общая
сумма		 Еда
и напитки		 Питание
вне дома		 Алкоголь Табак
Казахстан ₸155 099 ₸140 939 ₸7 180 ₸2 086 ₸4 478
Абай ₸133 147 ₸123 169 ₸3 680 ₸1 700 ₸4 485
Акмолинская ₸141 889 ₸124 752 ₸4 072 ₸2 109 ₸10 593
Актюбинская ₸125 767 ₸118 211 ₸3 495 ₸616 ₸3 401
Алматинская ₸160 873 ₸144 119 ₸9 286 ₸1 961 ₸5 473
Атырауская ₸131 981 ₸125 533 ₸1 363 ₸910 ₸4 083
ЗКО ₸141 251 ₸129 297 ₸7 287 ₸1 622 ₸3 007
Жамбылская ₸149 011 ₸143 235 ₸1 721 ₸599 ₸3 390
Жетісу ₸170 983 ₸158 700 ₸6 977 ₸1 511 ₸3 572
Карагандинская ₸168 856 ₸146 510 ₸9 286 ₸4 088 ₸7 387
Костанайская ₸153 543 ₸134 046 ₸6 787 ₸3 471 ₸8 377
Кызылординская ₸111 118 ₸104 753 ₸2 255 ₸331 ₸3 759
Мангистауская ₸146 127 ₸136 653 ₸7 777 ₸434 ₸1 263
Павлодарская ₸161 381 ₸138 801 ₸11 641 ₸3 313 ₸7 216
СКО ₸158 642 ₸135 101 ₸8 120 ₸3 681 ₸10 980
Туркестанская ₸117 166 ₸113 651 ₸2 056 ₸399 ₸1 061
Ұлытау ₸155 638 ₸144 425 ₸4 228 ₸1 914 ₸4 521
ВКО ₸180 926 ₸158 412 ₸8 057 ₸4 375 ₸8 857
Астана ₸186 685 ₸162 520 ₸17 344 ₸2 663 ₸3 845
Алматы ₸218 196 ₸194 645 ₸13 659 ₸4 776 ₸3 854
Шымкент ₸120 937 ₸117 203 ₸2 348 ₸291 ₸1 062
По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что некоторые регионы отличаются не общими расходами, а затратами на отдельные категории. Например, жители Астаны тратят больше всего денег на питание вне дома 17 344 тенге среднем на человека за квартал.

Население Северо-Казахстанской области отличилось самыми высокими средними расходами на табачную продукцию – 10 980 тенге. Примерно столько же в среднем тратят и жители Акмолинской области – 10 593 тенге в квартал.

Алматинцы отличились среднедушевыми квартальными расходами не только на продукты питания и безалкогольные напитки (194 645 тенге), но также и на алкогольную продукцию (4 776 тенге).

В целом же можно отметить, что, независимо от общих сумм, все регионы отличились достаточно высокими расходами на продовольственные товары. В развитых странах доля расходов на продукты питания обычно не превышает 15%, но в Казахстане минимальный показатель составил 43,5%, который зафиксирован в Акмолинской области. В среднем по стране он вовсе составляет 50,1%.

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230548-gde-kazahstancy-tratyat-bolshe-vsego-deneg-na-produkty-pitaniya/