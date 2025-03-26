Какие страны Казахстан обгоняет по росту цен на товары и услуги

По итогам февраля инфляция в Казахстане составила 9,4%. Это выше, чем в Армении, Беларуси и Кыргызстане, но не в России. Подробности о росте цен на товары и услуги читайте в материале NUR.KZ.

В последние месяцы инфляция в Казахстане заметно ускорилась – по итогам февраля она выросла до 9,4%. Главным "виновником" роста цен является сфера платных услуг, в том числе и коммунальных.

Примечательно, что текущий показатель инфляции в Казахстане является одним из самых высоких среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, более высокий темп роста цен по итогам февраля был зафиксирован только в России – 10,1%. Месяцем ранее была аналогичная картина.

В других государствах ЕАЭС инфляция установилась следующей:

Армения – 2,5% ;

; Беларусь – 5,6% ;

; Кыргызстан – 7%.

При этом, если смотреть на месячный рост цен, то здесь безусловным лидером все равно остается Казахстан – 1,5% за месяц. Для понимания: в Армении прирост составил 0,1%, в Беларуси – 1,3%, в Кыргызстане – 0,8%, а в России – 0,8%.

Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В целом же Россия не является безусловным лидером по годовому росту цен. Дело в том, что она отличилась только высокой продовольственной инфляцией – 11,7%.

Тогда как Казахстан находится на первом месте по росту цен на непродовольственные товары (8,7%) и платные услуги (14,1%).

Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, ранее эксперты высказали предположение, что инфляция в Казахстане может ускориться. Также недавно выяснилось, что жители страны ощущают рост цен намного острее, чем он есть на самом деле.

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