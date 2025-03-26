Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какие страны Казахстан обгоняет по росту цен на товары и услуги

Опубликовано:

Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам февраля инфляция в Казахстане составила 9,4%. Это выше, чем в Армении, Беларуси и Кыргызстане, но не в России. Подробности о росте цен на товары и услуги читайте в материале NUR.KZ.

В последние месяцы инфляция в Казахстане заметно ускорилась – по итогам февраля она выросла до 9,4%. Главным "виновником" роста цен является сфера платных услуг, в том числе и коммунальных.

Примечательно, что текущий показатель инфляции в Казахстане является одним из самых высоких среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, более высокий темп роста цен по итогам февраля был зафиксирован только в России – 10,1%. Месяцем ранее была аналогичная картина.

В других государствах ЕАЭС инфляция установилась следующей:

  • Армения – 2,5%;
  • Беларусь – 5,6%;
  • Кыргызстан – 7%.

При этом, если смотреть на месячный рост цен, то здесь безусловным лидером все равно остается Казахстан – 1,5% за месяц. Для понимания: в Армении прирост составил 0,1%, в Беларуси – 1,3%, в Кыргызстане – 0,8%, а в России – 0,8%.

Инфляция в Казахстане и в странах ЕАЭС
Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В целом же Россия не является безусловным лидером по годовому росту цен. Дело в том, что она отличилась только высокой продовольственной инфляцией – 11,7%.

Тогда как Казахстан находится на первом месте по росту цен на непродовольственные товары (8,7%) и платные услуги (14,1%).

Инфляция в Казахстане и в странах ЕАЭС
Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, ранее эксперты высказали предположение, что инфляция в Казахстане может ускориться. Также недавно выяснилось, что жители страны ощущают рост цен намного острее, чем он есть на самом деле.

Ранее мы также рассказывали о том, что в Казахстане подорожала алкогольная продукция. В каком регионе тратят на нее больше всего денег, можно прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230593-kakie-strany-kazahstan-obgonyaet-po-rostu-cen-na-tovary-i-uslugi/