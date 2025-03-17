Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пиво и вино стремительно дорожают в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина выбирает алкоголь
Мужчина покупает алкоголь. Иллюстративное фото: standret/Getty Images

Алкогольная продукция в Казахстане подорожала на 10,4% за год. Особенно сильно выросла стоимость пива (на 15,3%) и вина (на 10,2%). О том, где сильнее всего взлетели цены, читайте на NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Однако алкогольная продукция дорожает более ощутимыми темпами. Согласно данным EnergyProm, в среднем рост цен на нее в феврале достиг 10,4%.

Самое сильное подорожание зафиксировано в Туркестанской области – сразу на 15,2%. Следом идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – 15% и 14,8% соответственно.

В Астане цены выросли на 11,8%, в Алматы – на 11,1%, а в Шымкенте – на 10,7%. Самый низкий прирост зафиксирован в Павлодарской области – всего 2,2% за год.

Примечательно, что меньше всего в Казахстане выросли цены на водку – всего на 5,8% за год. Вино подорожало сильнее – на 10,2%, а пиво является лидером по приросту – сразу 15,3% за год.

Рост цен на алкоголь в Казахстане
Рост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что на крепкий алкоголь в Казахстане действуют минимальные розничные цены, по аналогии с табачной продукцией. Продавцы не имеют права продавать слишком дешевый алкоголь, иначе рискуют получить крупные штрафы. На текущий момент, согласно приказу министра финансов РК минимальные цены за литр такие:

  • водка – 2 100 тенге
  • коньяк и бренди – 3 110 тенге

К слову, за два месяца 2025 года в Казахстане зарегистрировали аж 1 692 нарушения требований законодательства по реализации алкоголя. В итоге 745 человек привлекли к ответственности.

Напомним, ранее аналитики назвали самый "пьющий" регион Казахстана. О том, где жители страны тратят на алкоголь больше, а где меньше, можно узнать в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2228612-pivo-i-vino-stremitelno-dorozhayut-v-kazahstane/