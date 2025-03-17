Пиво и вино стремительно дорожают в Казахстане

Алкогольная продукция в Казахстане подорожала на 10,4% за год. Особенно сильно выросла стоимость пива (на 15,3%) и вина (на 10,2%). О том, где сильнее всего взлетели цены, читайте на NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Однако алкогольная продукция дорожает более ощутимыми темпами. Согласно данным EnergyProm, в среднем рост цен на нее в феврале достиг 10,4%.

Самое сильное подорожание зафиксировано в Туркестанской области – сразу на 15,2%. Следом идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – 15% и 14,8% соответственно.

В Астане цены выросли на 11,8%, в Алматы – на 11,1%, а в Шымкенте – на 10,7%. Самый низкий прирост зафиксирован в Павлодарской области – всего 2,2% за год.

Примечательно, что меньше всего в Казахстане выросли цены на водку – всего на 5,8% за год. Вино подорожало сильнее – на 10,2%, а пиво является лидером по приросту – сразу 15,3% за год.

Рост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что на крепкий алкоголь в Казахстане действуют минимальные розничные цены, по аналогии с табачной продукцией. Продавцы не имеют права продавать слишком дешевый алкоголь, иначе рискуют получить крупные штрафы. На текущий момент, согласно приказу министра финансов РК минимальные цены за литр такие:

водка – 2 100 тенге

коньяк и бренди – 3 110 тенге

К слову, за два месяца 2025 года в Казахстане зарегистрировали аж 1 692 нарушения требований законодательства по реализации алкоголя. В итоге 745 человек привлекли к ответственности.

Напомним, ранее аналитики назвали самый "пьющий" регион Казахстана. О том, где жители страны тратят на алкоголь больше, а где меньше, можно узнать в нашем материале.