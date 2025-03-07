Что будет с курсом тенге на фоне укрепления рубля, рассказал глава Нацбанка

Глава Нацбанка на брифинге рассказал, стоит ли ожидать укрепления нацвалюты Казахстана на фоне укрепления рубля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Финансовая система России - это их система. Экономика и финансовая система Казахстана - своя система. Поэтому напрямую говорить, что паритет всегда будет 5 - это неправильно.

Да, исторически, в среднесрочной (перспективе - прим. ред.) и на каких-то длинных временных рядах, да, у нас паритет 5. Но в моменте, как вы сами говорите, все эти потрясения, они носят такой моментальный характер, то есть оно влияет на экономику и потенциал экономики, снятие санкций и так далее, открытие экономики России в гораздо большей степени, нежели на экономику и финансовый сектор Казахстана. Поэтому рынки по рублю более оптимистичны", - сказал Тимур Сулейменов.

Ожидать такого же влияния на тенге, судя по его словам, не стоит. Для Казахстана, сказал Сулейменов, существенно ничего не изменится.

"Для нас существенно ничего не изменится на фоне каких-то российско-американских переговоров, для тенге какого-то супер положительного эффекта или отрицательного эффекта мы не предвидим. Поэтому вопрос "доукрепился, недоукрепился, переукрепился" - на мой взгляд, это не совсем правильная постановка вопроса. Он (курс нацвалюты - прим. ред.) двигается, исходя из реалий экономики Казахстана, исходя из рыночных реалий Казахстана", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, тенге держится на отметке ниже 500 тенге за доллар, однако эксперты ожидают его скорое падение до 510 тенге.

В конце февраля мы писали, что происходит с тенге и рублем по отношению к доллару США. По данным СМИ, рубль может оказаться самой успешной валютой года на фоне геополитических изменений, укрепившись на 13% с начала года. Это может положительно отразиться на тенге - валюта Казахстана также заметно укрепилась к доллару, однако она ослабевает к рублю.

Добавим, в Казахстане вступил в силу запрет на завышение курса доллара обменниками. О нарушениях можно будет сообщать в филиалы Нацбанка. Подробности читайте здесь.

Также добавим, сегодня Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

На прошедшем брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил причины повышения базовой ставки с 15,25% до 16,5%, а также высказался о планах правительства повысить ставку НДС в Казахстане.