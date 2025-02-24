Предельные ставки по депозитам полностью отменили в Казахстане

В Казахстане больше нет "потолка" для ставок вознаграждения по депозитам в тенге. Теперь все банки в стране могут самостоятельно определять максимальные проценты по своим вкладам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает двигаться в сторону либерализации регулирования депозитного рынка. В начале прошлого года в стране отменили предельные ставки вознаграждения по тенговым вкладам для большинства банков второго уровня.

"Потолок" в итоге оставили только для некоторых недостаточно капитализированных банков. Однако в скором времени такое ограничение будет отменено и для них. Как сообщили в КФГД, с 1 марта 2025 года все банки, независимо от уровня капитализации, будут самостоятельно определять свою депозитную политику, ориентируясь на рыночные условий.

Однако совсем без регулирования сфера депозитов не останется. Если банки будут устанавливать размер вознаграждения выше, чем в среднем по рынку, то им придется платить повышенные взносы в КФГД – чем выше разница со среднерыночной ставкой, тем больше будет "переплата".

В фонде ожидают, что эта реформа не только даст больше свободы банкам, но и создаст условия для здоровой конкуренции среди них, а также заставит депозитный рынок развиваться.

Важно учесть, что предельные ставки отменили только для вкладов в тенге, у депозитов в иностранной валюте по-прежнему будет действовать "потолок".

Также в фонде отметили, что с марта вместо значения предельных процентов будут публиковаться сведения о рыночных ставках на депозитном рынке. Напомним, ранее стало известно, что некоторые банки в феврале повысили проценты по своим вкладам.