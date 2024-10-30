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Богатые вкладчики зарабатывают на депозитах больше других в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Богатые вкладчики с депозитами от 15 млн тенге вытесняют граждан с более маленькими вкладами в банках Казахстана, увеличив свои накопления на 22,8%–33,5% за год. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Богатые вкладчики с депозитами от 15 млн тенге увеличили свои накопления на 22,8%–33,5% за год, вытесняя граждан с меньшими вкладами в банках Казахстана.
  • Доля вкладов до 15 млн тенге уменьшилась на 2,3 процентного пункта до 50,6%, в то время как доли среднего (15-50 млн тенге) и крупного (свыше 50 млн тенге) сегментов выросли.
  • По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, сбережения среднего и крупного сегментов носят более долгосрочный инвестиционный характер, чем вклады массового сегмента.

Депозит в казахстанском банке является эффективным способом сохранить и приумножить свои сбережения. Как оказалось, этот инструмент выбирают не только рядовые казахстанцы, но и крупные инвесторы, которые готовы положить на сберегательный счет миллионы.

Как отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов, сейчас рынок депозитов физических лиц можно поделить на три группы:

  • массовый сегмент – вклады с остатками до 15 млн тенге;
  • средний сегмент – от 15 млн до 50 млн тенге;
  • крупный сегмент – свыше 50 млн тенге.

На массовый сегмент приходится большая часть средств, однако ситуация постепенно меняется, так как средний и крупный сегменты растут быстрее.

Так, во втором квартале 2024 года объем депозитов с остатками до 15 млн тенге вырос на 6% за три месяца и на 15,2% за год. Для сравнения: прирост депозитов на 15-50 млн тенге составил 7,1% и 33,5%, а на 50 млн тенге и более – 8,2% и 22,8% соответственно.

Рост депозитов в Казахстане
Рост депозитов в Казахстане. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

На этом фоне изменились и доли каждого сегмента в депозитном рынке.

Объем депозитов с остатками от 15 до 50 млн тенге (средний сегмент) вырос на 1,7 процентного пункта (п.п.) до 17,4%, свыше 50 млн тенге (крупный сегмент) – на 0,6 п.п. до 32%.

А депозиты на сумму до 15 млн тенге (массовый сегмент) уменьшились сразу на 2,3 п.п. до 50,6%.

Доля разных сегментов на рынке депозитов
Сегменты рынка депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Другими словами, можно отметить, что на депозитах зарабатывают в первую очередь и без того богатые вкладчики. Как отметили в КФГД, причина кроется в управлении вкладами.

"Если массовый сегмент переводит на банковские вклады, как правило, временно свободные денежные средства, которые в любой момент могут быть истребованы для ежедневных нужд, то сбережения среднего и крупного сегментов носят более долгосрочный инвестиционный характер и могут служить основой стабильного фондирования банков", – сообщили аналитики.

Стоит отметить, что по итогам 2 квартала на депозитах физических лиц хранилось порядка 21,6 трлн тенге. Но три месяца спустя эта сумма уже превысила 22,3 трлн тенге, что, в свою очередь, указывает на то, что вклады становятся привлекательным инвестиционным инструментом для граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2180492-bogatye-vkladchiki-zarabatyvayut-na-depozitah-bolshe-ostalnyh-v-kazahstane/

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