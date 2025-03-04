Налоговые льготы на 800 млрд тенге хотят сократить в Казахстане

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов на брифинге в кабмине рассказал о планах сокращения налоговых льгот в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов отметил, что сокращение налоговых льгот - одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета.

"Данная мера действительно предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал, что оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге. Это значительная сумма.

Однако мы понимаем, что обсуждения еще продолжаются. В целом это верное направление. Сокращать налоговые льготы необходимо, они должны быть, действительно, точечными, адресными, там, где это целесообразно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на фоне увеличения НДС планируется ввести определенные налоговые послабления для бизнеса, чтобы компенсировать нагрузку. Однако экономия может оказаться недостаточной.

Напомним, в январе этого года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Затем заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Также вице-министр нацэкономики Азамат Амрин высказывался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана.