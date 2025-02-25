Помогают ли жертвам торговли людьми в Казахстане

В Казахстане почти 250 жертв торговли людьми, из которых 114 были иностранцами, получили меры государственной поддержки. Как помогают людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, узнали журналисты NUR.KZ.

Рабство по-прежнему остается серьезной общемировой проблемой, которая касается и казахстанцев. В прошлом году, например, только в Юго-Восточной Азии по официальным данным насчитывалось порядка сотни граждан Казахстана, которые находились в трудовом рабстве.

Есть также и те, кто оказался рабом внутри страны – по данным международной правозащитной группы Walk Free в Казахстане насчитывается порядка 208 тыс. рабов.

Между тем, как рассказывают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане действует план мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Люди, которые стали жертвами таких преступлений, могут рассчитывать на получение специальных социальных услуг. В 2024 году их получили 247 человек. Примечательно, что 114 из них были иностранными гражданами.

Жертвам торговли людьми в Казахстане оказывают социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые услуги. Весь перечень, согласно Социальному кодексу РК, входит в гарантированный объем специальных социальных услуг.

Услуги оказываются пострадавшим в течение 6 месяцев, но могут быть продлены до 9 месяцев, если уголовное дело еще не завершено или человек находится на стационарном лечении в медицинской организации.

Стоит отметить, что жертвы торговли людьми могут не только получить специальные соцуслуги, но также рассчитывать на помощь в официальном трудоустройстве. В 2024 году таким образом нашли работу 34 человека, в том числе 4 иностранца.

Жертв торговли людьми трудоустраивают на свободные вакансии через органы занятости в рамках активных мер содействия занятости, которые включают разные государственные программы:

поддержка предпринимательской деятельности по проекту "Бастау Бизнес";

субсидирование рабочих мест: "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и многое другое;

краткосрочное профессиональное обучение, в том числе обучение в учебных заведениях или онлайн-курсы.

Важно учесть, что в действительности пострадавших, которые получили меры поддержки, может оказаться больше. Дело в том, что граждане должны сами обратиться в карьерный центр, и им не нужно указывать статус жертвы насилия или торговли людьми – все услуги предоставляются на основе конфиденциальности и без дополнительного уточнения обстоятельств.

Напомним, в Казахстане жертвы торговли людьми защищены отдельным законом, который соответствует международным стандартам и предусматривает не только возможные меры поддержки пострадавшим, но и суровое наказание для преступников.