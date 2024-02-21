"Есть люди, которые смирились": МИД о казахстанцах, попавших в рабство в "золотом треугольнике"

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, сколько человек остаются в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике", передает NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что за последние два года в приграничных с Таиландом территориях Мьянмы и Лаоса в трудовое рабство попали около 200 казахстанцев.

"При содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса освобождены 28 казахстанцев. Стоит отметить, что около 60 граждан Казахстана вернулись на родину своими силами, не обратившись в посольство. Согласно имеющейся информации, в настоящее время на территориях вышеуказанных стран в трудовом рабстве остаются около 100 наших граждан", – заявил он.

При этом, по его словам, нет информации о том, живы они или нет.

"Около 100 граждан остаются там по собственной воле. Есть люди, которые смирились с этим. Разные же бывают ситуации", – резюмировал спикер.

Также сегодня Айбек Смадияров на брифинге рассказал, что двух казахстанок недавно вызволили из рабства за рубежом. Он рекомендует казахстанцам при выезде в другую страну внимательно изучать контракты, все условия компании и обязанности.

Больше года назад в МИД Казахстана отмечали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд.

В январе прошлого года Смадияров рассказывал, как двое казахстанцев спаслись из трудового рабства в "золотом треугольнике". Для их освобождения была проведена целая операция.