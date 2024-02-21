"Есть люди, которые смирились": МИД о казахстанцах, попавших в рабство в "золотом треугольнике"
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, сколько человек остаются в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике", передает NUR.KZ.
Айбек Смадияров сообщил, что за последние два года в приграничных с Таиландом территориях Мьянмы и Лаоса в трудовое рабство попали около 200 казахстанцев.
"При содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса освобождены 28 казахстанцев. Стоит отметить, что около 60 граждан Казахстана вернулись на родину своими силами, не обратившись в посольство. Согласно имеющейся информации, в настоящее время на территориях вышеуказанных стран в трудовом рабстве остаются около 100 наших граждан", – заявил он.
При этом, по его словам, нет информации о том, живы они или нет.
"Около 100 граждан остаются там по собственной воле. Есть люди, которые смирились с этим. Разные же бывают ситуации", – резюмировал спикер.
Также сегодня Айбек Смадияров на брифинге рассказал, что двух казахстанок недавно вызволили из рабства за рубежом. Он рекомендует казахстанцам при выезде в другую страну внимательно изучать контракты, все условия компании и обязанности.
Больше года назад в МИД Казахстана отмечали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд.
В январе прошлого года Смадияров рассказывал, как двое казахстанцев спаслись из трудового рабства в "золотом треугольнике". Для их освобождения была проведена целая операция.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062240-est-lyudi-kotorye-smirilis-mid-o-kazahstantsah-popavshih-v-rabstvo-v-zolotom-treugolnike/