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Жертв торговли людьми хотят защитить отдельным законом в Казахстане

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Связанные руки у жещины
Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на брифинге рассказал о мерах по выявлению и пресечению преступлений в сфере торговли людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Нурмагамбетов признал, что торговля людьми является международной проблемой, для противодействия которой необходим комплексный подход.

Он отметил, что в стране выстроен эффективный механизм работы, включающий законодательные, профилактические и практические меры.

"За указанные преступления предусмотрена ответственность по восьми статьям Уголовного кодекса с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, на сегодня в рамках поручения главы государства разрабатывается отдельный проект закона "О противодействии торговле людьми", – добавил спикер.

Законопроектом предусматривается:

  • приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий;
  • определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона;
  • установление уполномоченных органов;
  • определение субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции;
  • внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;
  • вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;
  • определение роли неправительственных организаций;
  • права и обязанности жертв торговли людьми;
  • защита прав несовершеннолетних лиц;
  • основы международного сотрудничества.

"В настоящее время законопроект находится в правительстве, внесение в парламент планируется в апреле текущего года", – заявил Канат Нурмагамбетов.

В целом, по его словам, необходимо соблюдать ряд мер, чтобы не стать жертвой торговцев людьми:

  • не доверяйте сомнительным предложениям о легком заработке;
  • не отдавайте никому свои документы, удостоверяющие личность;
  • при выезде в другой город или страну оставляйте свои контакты и адреса родным и близким.

В случае, если кто-то столкнулся с подобной ситуацией, он советует незамедлительно обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 102 или на горячую линию по борьбе с торговлей людьми по номеру 11616.

Напомним, в январе стало известно, что двое казахстанцев уехали на заработки в Дубай, а после пропали без вести. Позже официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил, что молодые люди попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.

Смадияров отметил, что это не первый подобный случай. Не так давно еще одна гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. Но власти помогли ей вернуться на родину.

А спустя несколько дней официальный представитель МИД РК рассказал, что двоих казахстанцев удалось спасти из трудового рабства в Таиланде и вернуть на родину.

Добавим, что по данным с официального сайта одного из фондов ООН, сейчас в мире существует несколько форм так называемого современного рабства. Среди них:

  • долговая кабала – один из наиболее распространенных способов порабощения людей, когда какое-либо лицо удерживается в качестве залога за предоставленный заем;
  • крепостное состояние – форма рабского труда, при которой в силу закона, обычая или соглашения какое-либо лицо обязано обрабатывать землю, принадлежащую другому;
  • принудительный труд – связан с принуждением, насилием, угрозами, устрашением и лишением свободы, чтобы заставить какое-либо лицо против его воли работать на благо другого.

Также под категорию рабства подводят детский труд и детское рабство, торговлю людьми, сексуальное рабство, принудительные браки и продажу жен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015154-zhertv-torgovli-lyudmi-hotyat-zaschitit-otdelnym-zakonom-v-kazahstane/

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