Жертв торговли людьми хотят защитить отдельным законом в Казахстане

Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на брифинге рассказал о мерах по выявлению и пресечению преступлений в сфере торговли людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Нурмагамбетов признал, что торговля людьми является международной проблемой, для противодействия которой необходим комплексный подход.

Он отметил, что в стране выстроен эффективный механизм работы, включающий законодательные, профилактические и практические меры.

"За указанные преступления предусмотрена ответственность по восьми статьям Уголовного кодекса с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, на сегодня в рамках поручения главы государства разрабатывается отдельный проект закона "О противодействии торговле людьми", – добавил спикер.

Законопроектом предусматривается:

приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий;

определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона;

установление уполномоченных органов;

определение субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции;

внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;

вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;

определение роли неправительственных организаций;

права и обязанности жертв торговли людьми;

защита прав несовершеннолетних лиц;

основы международного сотрудничества.

"В настоящее время законопроект находится в правительстве, внесение в парламент планируется в апреле текущего года", – заявил Канат Нурмагамбетов.

В целом, по его словам, необходимо соблюдать ряд мер, чтобы не стать жертвой торговцев людьми:

не доверяйте сомнительным предложениям о легком заработке;

не отдавайте никому свои документы, удостоверяющие личность;

при выезде в другой город или страну оставляйте свои контакты и адреса родным и близким.

В случае, если кто-то столкнулся с подобной ситуацией, он советует незамедлительно обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 102 или на горячую линию по борьбе с торговлей людьми по номеру 11616.

Напомним, в январе стало известно, что двое казахстанцев уехали на заработки в Дубай, а после пропали без вести. Позже официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил, что молодые люди попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.

Смадияров отметил, что это не первый подобный случай. Не так давно еще одна гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. Но власти помогли ей вернуться на родину.

А спустя несколько дней официальный представитель МИД РК рассказал, что двоих казахстанцев удалось спасти из трудового рабства в Таиланде и вернуть на родину.

Добавим, что по данным с официального сайта одного из фондов ООН, сейчас в мире существует несколько форм так называемого современного рабства. Среди них:

долговая кабала – один из наиболее распространенных способов порабощения людей, когда какое-либо лицо удерживается в качестве залога за предоставленный заем;

крепостное состояние – форма рабского труда, при которой в силу закона, обычая или соглашения какое-либо лицо обязано обрабатывать землю, принадлежащую другому;

принудительный труд – связан с принуждением, насилием, угрозами, устрашением и лишением свободы, чтобы заставить какое-либо лицо против его воли работать на благо другого.

Также под категорию рабства подводят детский труд и детское рабство, торговлю людьми, сексуальное рабство, принудительные браки и продажу жен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015154-zhertv-torgovli-lyudmi-hotyat-zaschitit-otdelnym-zakonom-v-kazahstane/