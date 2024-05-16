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Каким специальностям может бесплатно обучиться любой казахстанец

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Девушка за ноутбуком
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бесплатное обучение по некоторым специальностям любой казахстанец может получить в рамках одного из проектов Минтруда. Как пройти курсы Data Scientist или "HR-менеджер", читайте в материале NUR.KZ.

Образование в университете, как правило, занимает много времени. Кроме того, зачастую оно не всем по карману. Например, в текущем году обучение во многих национальных вузах Казахстана в среднем стоит от 1 млн тенге в год. Учитывая, что обучаться придется минимум четыре года, эту сумму можно смело умножать на четыре.

Однако не всегда качественное образование стоит больших средств. Казахстанцы могут получать дополнительные знания и обучаться новым востребованным специальностям совершенно бесплатно.

В частности, как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на образовательной платформе Skills Enbek можно пройти различные бесплатные курсы, и недавно их стало значительно больше.

Какие курсы появились на платформе

К примеру, курс Data Scientist – его могут пройти те, кто стремится освоить область науки о данных. Его участник освоит навыки сбора, обработки и анализа данных, а также получит основы машинного обучения.

Для желающих заниматься программированием есть бесплатный курс "Python для начинающих". Курс охватывает широкий спектр тем, начиная с основ синтаксиса самого востребованного в современном мире языка Python и заканчивая работой с базами данных и введением в объектно-ориентированное программирование.

На фоне активизации кибер-мошенников в Казахстане курс "Специалист по интернет-безопасности" может оказаться особенно актуальным. Обучение охватывает все ключевые аспекты интернет-безопасности. После курса специалист сможет эффективно обнаруживать и предотвращать киберугрозы в различных сферах.

Курс "Продакт-менеджер" стоит пройти тем, кто стремится развить карьеру в области управления продуктами. В курс включены все необходимые знания и навыки для успешного старта в этой динамичной и востребованной сфере.

Желающим получить основы управления персоналом, может пройти курс "HR-менеджер". Он был создан специально для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в области HR и предоставляет все необходимые знания и навыки.

Мужчина за столом читает книгу
Мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com

Все перечисленные курсы представлены на казахском и русском языках, а их продолжительность составляет 72 часа. Планируется, что с помощью них слушатели приобретут определенные цифровые навыки или дополнительные компетенции в конкретной профессиональной сфере.

После прохождения курса его участник получит сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда.

Впрочем, стоит отметить, что это не все курсы, которые можно пройти на онлайн-платформе. Любой казахстанец в зависимости от своих целей может найти подходящее для себя обучение – как бесплатное, так и платное.

Напомним, ранее стали известны самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101589-kakim-specialnostyam-mozhet-besplatno-obuchitsya-lyuboy-kazahstanec/

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