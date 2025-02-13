Новые парковые зоны вдоль реки Есентай появятся в Алматы (фото)

Две новые парковые зоны появятся в Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Жетысуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По словам Досаева, в июне этого года начнутся работы по благоустройству 12 га набережной в микрорайоне Кемел, а в сентябре этого года – проект по благоустройству 10 га парковой зоны в микрорайоне Айнабулак.

А в прошлом году в Жетысуском районе были созданы 3 новые парково-набережные зоны вдоль реки Есентай общей площадью 24,6 га – в микрорайонах Кокмайса, Кокжиек и вдоль улицы Самырсын.

Парковая зона. Эскиз: акимат Алматы

Кроме того, аким Алматы озвучил планы по реализации программы "Бюджет народного участия" – в этом году будет реализовано 30 проектов. Это благоустройство 22 общественных пространств, 4 дворовых территорий и 4 других объектов инфраструктуры.

"В этом году в рамках "Бюджета народного участия" отобрано 30 проектов из более 1 200 предложений. Хочу особо отметить, что наибольшее количество заявок в нашем городе по этой программе поступило именно от жителей Жетысуского района. За это искренне благодарен", - отметил аким.

Парковая зона. Эскиз: акимат Алматы

Глава мегаполиса подчеркнул, что в этом году в районе увеличено финансирование еще на 1,9 млрд тенге, в рамках которого будет проведен текущий ремонт 34 дворовых территорий в микрорайоне Кулагер, благоустроено 3,9 км пешеходных зон по улицам Макатаева и Суюнбая, восстановлены 300 опор освещения, будут высажены цветы на площади более 6 тыс. кв. м и выполнено архитектурное освещение фасадов 9 зданий.

Напомним, в декабре аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев показал, как изменилась его территория: благоустроенный двор, новый сквер и первая в республике школа нового формата, построенная в рамках проекта "Комфортная школа". Район преобразили за счет средств программы "Бюджет народного участия".

Мы также рассказывали, что в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы в рамках этой программы заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство.

А недавно в акимате показывали, как преобразили Бостандыский район в рамках программы "Бюджет народного участия".

Добавим, по информации акимата, всего за три года в Алматы в рамках программы БНУ реализовано 938 проектов на сумму 39,1 млрд тенге. В этом году на эти цели выделили 17,1 млрд тенге.

Парковая зона. Эскиз: акимат Алматы