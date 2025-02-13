"Постараемся до лета получить картинку": Досаев ответил, что будет с ипподромом

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что будет с ипподромом Алматы. По его словам, собственники ипподрома до конца марта должны представить программу его развития, передает NUR.KZ.

Об этом глава города сообщил, отвечая на вопросы во встречи с населением Жетысуского района.

По словам Досаева, с прошлого года ведутся переговоры с собственниками ипподрома, которые до конца марта должны представить программу его развития, что, скорее всего, потребует значительных вложений.

При этом Ерболат Досаев подчеркнул, что целевое назначение ипподрома останется неизменным.

"Если собственники не будут заниматься реконструкцией, то мы будем искать нового инвестора, либо город может взять на себя эту задачу, но это дорогостоящее дело. Постараемся до лета какую-то картинку получить, что будет с алматинским ипподромом", - отметил Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня Досаев отвечал на вопрос, какие траты может сократить акимат в этом году.